Oroscopo Paolo Fox 2019, classifica settimana 20-25 gennaio/ Segno per segno: Capricorno si mette alla prova

Ritorna l’Oroscopo di Paolo Fox con la sua nota classifica, grazie a DiPiù Tv e alle previsioni dell’astrologo. Primo posto e cinque stelline per il Toro: i single non si sentono più a disagio di fronte ai sentimenti, anche se qualcuno potrebbe essere infastidito per via di un desiderio non realizzato. Le coppie ancora in difficoltà, come a dicembre: forse sarebbe meglio essere meno drastici e severi. Saturno favorisce il Lavoro: bisogna muoversi subito per ottenere dei cambiamenti a marzo. Allontanare i perditempo. Innamorati invece i single del Leone, coinvolti in un rapporto amoroso. Chi è ancora alla ricerca, potrà contare sulla Luna, nel segno da lunedì. Le coppie sono più solide e si possono fare progetti interessanti, come cambiare casa oppure fare un figlio. Chi ha un sogno nel cassetto per il Lavoro, potrà fare le dovute richieste in questa settimana. Possibili rimborsi e soluzioni per noie legali dell’anno scorso. Dalla prima domenica di febbraio, i cuori solitari del Capricorno potranno contare sul transito di Venere. Cielo utile per chi cerca un partner, già da questo gennaio. Le coppie si sono ritrovate, mentre le separazioni più recenti sono state archiviate. Mercurio nel segno mette in luce le amicizie. Nel Lavoro, bisogna tagliare tutte le situazioni che non sono decollate nella primavera dell’anno scorso. Chi vorrà mettersi alla prova troverà pane per i suoi denti.

Risalita per i Gemelli

La classifica di Paolo Fox si fa sempre più interessante, soprattutto perché grazie all’Oroscopo svelato su DiPiù Tv possiamo finalmente scoprire chi si è posizionato al secondo posto. Quattro stelline per il Gemelli: i single sono in fase di revisione e qualcuno ha addirittura paura dell’amore, per via di scottature recenti. Coppie in tensione, ma febbraio regalerà una risalita. Incomprensioni legate ai soldi ed alcuni vecchi rancori che è meglio non riaccendere. Metà settimana fortunata per il Lavoro: chi sarà più furbo potrà superare alcuni problemi. Dicembre a forma di cuore per il Cancro, grazie a sentimenti più razionali. Meglio attendere per capire se i disagi corrispondono ad un reale malessere. Emozionate le coppie, anche chi è sposato da tempo. Alcune avventure dietro l’angolo, anche se l’amore potrebbe ritornare al centro domenica, grazie alla Luna presente nel segno. Lavoro da tenere sott’occhio: la crisi in corso potrebbe avere un peso maggiore rispetto alle novità. Lo Scorpione invece critica se stesso, anche se il successo è assicurato. Alcuni si trovano di fronte ad un bivio dovuto a due relazioni, mentre altri potranno sfruttare giovedì e venerdì per parlare d’amore. Le coppie si sentono pesanti a causa delle troppe responsabilità. Coppie appesantite dalle troppe responsabilità: si potrà risolvere, ma solo a carte scoperte. Migliora invece il Lavoro, anche se le spese vanno tenute sotto controllo. Cala l’interesse dei Pesci verso un partner Vergine o Gemelli, anche se alcuni più fortunati non cercano l’Amore e preferiscono vivere alla giornata. Le coppie potrebbero trovare soluzioni e vantaggi, ma i ricordi più dolorosi vanno tenuti lontani. Chi si è diviso a causa di un tradimento, non riuscirà a dimenticare con facilità. Attenzione nel Lavoro, sia per le spese sia per le nuove chiamate in arrivo. Meglio tenere a freno la rabbia.

Acquario sogna l’amore

Continua l’Oroscopo di Paolo Fox su DiPiù Tv, che ci aiuta a scoprire gli ultimi posti della classifica di questa settimana. Tre stelline per la Vergine, che sembra aver perso la propria serenità a causa di una situazione sentimentale da chiarire. Attenzione alle fiamme improvvise. Stanche invece le coppie, per un gennaio che richiede cautela. Soprattutto da mercoledì, quando la Luna sarà nel segno. Diffidenza infine sul Lavoro, forse per via di un ambiente ostile o una scadenza dietro l’angolo. I single della Bilancia vorrebbero parlare d’amore, ma solo in teoria. Possibili incontri interessanti, forse grazie ad un Sagittario o un Leone. Le coppie potrebbero vivere un momento di stallo: i nati del segno si sentono soffocati e la complicità è diminuita. Nel dubbio meglio tenere a freno la vena polemica. Nel Lavoro la stanchezza si fa sentire: è arrivato il momento di riposare. Interessanti le stelle del Sagittario, anche se la confusione spinge a guardare con sospetto qualcuno. Piacevole l’energia con un Gemelli, anche se ci si potrebbe stancare. Coppie stabili per un periodo buono: qualche preoccupazione in casa per via di un malore di una persona vicina. Il Lavoro aiutano i più giovani, grazie a studi importanti e scelte interessanti. Contatti possibili a fine mese per chi lavora a chiamata. L’Acquario sogna l’amore e potrebbe anche ricevere una dichiarazione inaspettata. I nati del segno però devono ancora fare chiarezza sui propri sentimenti. Le coppie sono in salita, ma solo chi è riuscito a resistere ai venti di dicembre. Favorite le relazioni libere. Il Lavoro regala qualche risvolto interessante, ma per ottenere entrate maggiori si dovrà attendere un po’ di più. Due stelline infine per l’Ariete, che vorrebbe mettere tutto in discussione. I nati del segno non hanno molta fiducia negli altri e questo provoca una forte impazienza. In calo anche le coppie, dove la passione sembra aver ceduto il passo al lavoro. Chi cerca di ricostruire il rapporto potrà contare sugli astri. Nervosismo invece per il Lavoro, visto che è difficile per molti riuscire a cambiare. Le soluzioni però sono in arrivo.



