Paola Caruso/ La lettera shock sulla gravidanza e le scintille con Francesco Caserta (Domenica Live)

Durante Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, arriva improvvisa la notizia della lettera scritta da Paola Caruso, che ha scelto la trasmissione più importante di Canale 5 per riassumere la sua situazione sentimentale. La Caruso ha attraversato un periodo a dir poco complicato, ma ha trovato gli stimoli di andare avanti grazie al bimbo che porta in grembo. La showgirl si trova infatti all’ottavo mese di gravidanza, che sta affrontando da sola. Nella lettera shock che ha scritto in queste ultime ore la soubrette ha rivelato dettagli roventi sul padre del piccolo, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di riconoscere il bambino. Ci sono tutti gli ingredienti per un record di ascolti, Barbara D’Urso saggiamente ha voluto alimentare l’attesa, dando solo alcun indizi durante Pomeriggio 5. La conduttrice quindi ha annunciato che la lettera di Paola Caruso verrà letta soltanto nel corso di Domenica Live. “Ho deciso di portare questa lettera a Domenica Live, lo faccio solo per voi!” ha detto la D’Urso.

La lettera shock di Paola Caruso, l’attesa delude i fan

Cresce l’attesa dei fan per scoprire i contenuti della lettera scritta da Paola Caruso. Verrà letta domenica durante la puntata di Domenica Live con Barbara D’Urso, come confermato dalla stessa conduttrice. I telespettatori sentono aria di scintille tra Paola Caruso e il suo ex fidanzato Francesco Caserta, con una lettera che si preannuncia a dir poco esplosiva. C’è da registrare tuttavia anche un po’ di delusione da parte del pubblico di Barbara D’Urso, che si aspettava la lettura integrale già durante la puntata di Pomeriggio 5. “Dalle 17 dice che avrebbe letto la lettera choc di Paola Caruso e alle 18.45 dice che la porta domenica a Domenica Live” scrive sui social un utente deluso. E ancora, con un pizzico di ironia: “Barbara, non aspettare domenica! Io non vivo se non so cosa ha scritto Paola Caruso!”. Insomma nel bene o nel male la D’Urso riesce sempre a far parlare di lei. Per scoprire la letta della Caruso non resta che aspettare domenica.

Paola Caruso vs Francesco Caserta, proseguono le scintille social

Dopo la rottura, tra Paola Caruso e Francesco Caserta non tira più una buona aria. Sui social sono frequenti le stoccate che i due si lanciano a vicenda. Comprensibile la delusione della showgirl, che ha dovuto affrontare un trasloco da sola al settimo mese di gravidanza, ma soprattutto accettare il passo indietro di Francesco Caserta per quanto riguarda la loro relazione. Lui non vuole più saperne, mentre lei è scossa e non perde occasioni per sfogarsi sui social. “Il male che si fa agli altri innocenti torna sempre indietro, raddoppiato. Ricorda…”, ha scritto Paola nei giorni scorsi, con la risposta di Francesco che non è tardata ad arrivare: “La cattiveria dei buoni è pericolosissima. Gli altri la distribuiscono in dosi giornaliere, mentre chi la concentra ne fa strumenti esplosivi”. Dunque è guerra aperta tra i due ex, con una lettera che si preannuncia esplosiva e che verrà svelata non prima di domenica pomeriggio.



