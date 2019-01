PIERA DEGLI ESPOSTI/ Una vita di teatro e amori anche più giovani di lei (Le ragazze)

Piera Degli Esposti, la conquistatrice: si definisce così la romana di 81 anni che ha fatto e vissuto la storia italiana. La troviamo infatti nel ’68 carica di quella vitalità che ancora oggi la contraddistingue, in barba al tempo che trascorre inesorabile. Inarrestabile nel teatro e nella vita, Piera ha avuto il vantaggio di gustare appieno quel rumore e quella sonorità tipica di un periodo importante per lo spettacolo italiano. Un arco di tempo che regalerà al nostro Paese nomi importanti a tutto tondo, come Pierpaolo Pasolini e Alberto Moravia. Figure che la stessa Piera Degli Esposti, ospite di Le ragazze, in onda oggi su Rai 3, domenica 20 gennaio 2019, ha incontrato nel suo cammino. “Era un modo nuovo di esserci”, confida a NoiDonne, parlando di come in quegli anni l’Italia abbia vissuto un risveglio delle arti, una rivoluzione che ha spinto tante “penne” a scendere in piazza per raccontare i fermenti di un’epoca che diventerà immortale.

PIERA DEGLI ESPOSTI, LA CARRIERA

Al fianco di Gigi Proietti nel romano Gruppo dei 101, Piera parla della forte esigenza degli italiani di avere un ritrovo, alimentato da quella sana voglia di stare insieme. “I poeti cantavano insieme ai pittori e ai musicisti”, sottolinea ancora. La solitudine viene messa alla berlina, mentre il privato viene messo al bando dalle mura domestiche per scendere in piazza e abbracciare la vita pubblica. “Il rumore è vita”, dice ancora consapevole di come quel momento sarà significativo per lo sviluppo della sua professione. L’amore è stato al centro della vita di Piera degli Esposti e non solo per via di quella forte passione che le farà incontrare il teatro e il cinema per non lasciarlo mai più. Nella sua vita ha vissuto emozioni forti anche legate agli uomini, quei tanti fidanzati che non ha mai nascosto al pubblico italiano. “Di solito i miei fidanzati avevano la mia età”, confessa a Nemo – Nessuno escluso in un’intervista trasmessa l’anno scorso.

GLI AMORI PIÙ GIOVANI

Poi però qualcosa è cambiato, fino a farle incontrare due partner molto più giovani di lei, Massimo e Alberto. Una differenza di età di 18 e 28 anni e una battaglia da portare avanti: sconfiggere il mito che solo gli uomini possano avere una partner più giovane. Protagonista di Tutte le storie di Piera, il documentario firmato da Peter Marcias, Piera degli Esposti ripercorre ancora quella pagina della sua vita vissuta al di là dei palcoscenici mondiali. E una piccola rivelazione: quel rapporto romantico con il regista Marco Ferreri, un uomo dalla personalità molto diversa dalla sua, forte di quella impudicizia simile alla madre dell’attrice. Una donna sui generis che si è connessa con la figlia da pari, arrivando persino a condividere con lei alcuni amanti. Come svela a Vanity Fair, il padre di Piera verrà spedito in Veneto dal partito comunista proprio per via della “condotta scandalosa della moglie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA