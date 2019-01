Rosa Perrotta incinta di Pietro Tartaglione/ L’annuncio da Barbara d’Urso: slittano le nozze? (Domenica Live)

Oggi una donna famosa rivelerà ai telespettatori di Domenica Live di essere in dolce attesa. Una crisi in corso o una bellissima notizia in arrivo? E’ giallo sulla separazione attuale tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne i quali dalle vacanze natalizie avrebbero deciso di interrompere la loro convivenza. Già da tempo si era vociferato di un qualche problema tra i due e tra i vari commenti c’era chi aveva ipotizzato una loro rottura nell’aria. Alle supposizioni, tuttavia, era seguito il silenzio di entrambi, rotto da una frecciatina laconica di lei che si era limitata a lanciarla una sorta di messaggio tramite le storie Instagram, facendo intendere di non avere nulla da raccontare al momento: “Quando e se sarà il caso di dire qualcosa sarò la prima a farlo”, aveva scritto. Dunque anche Pietro Tartaglione era intervenuto ma le sue parole avevano lasciato i fan di stucco, aumentando il mistero sulla fine della loro convivenza. Oggi, però, la verità potrebbe venire a galla direttamente nello studio di Barbara d’Urso, Domenica Live, dove la padrona di casa ha annunciato già un dolce segreto finora custodito da una donna famosa, in dolce attesa. Potrebbe trattarsi proprio di Rosa Perrotta? Di sicuro c’è che la giovane ieri era in volo verso una meta non precisata, come emerso dalle sue storie Instagram e successivamente in albergo, il ché potrebbe far presagire la sua presenza di oggi nel salotto di Barbara d’Urso.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: QUALI I MOTIVI DELLA LORO LONTANANZA?

Mentre ci si interroga sui motivi della separazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, a far nascere dubbi e supposizioni su ciò che sta accadendo o che è accaduto ad una delle coppie fino a poche settimane fa tra le più affiatate tra quelle uscite dalla trasmissione Uomini e Donne sono state proprio le parole dell’ex corteggiatore. Tartaglione, infatti, ha rotto il silenzio nei giorni scorsi tramite una storia Instagram ma le sue parole non hanno contribuito molto a fare chiarezza. “Allora signori è da qualche giorno che sto ricevendo troppi messaggi di persone che giustamente mi chiedono cos’è successo tra me e Rosa, perché abbiamo interrotto questa convivenza, se stiamo ancora insieme, e domande di questo tipo, tutte lecite, per carità”, ha esordito il giovane. “Io purtroppo non posso dirvi molto a riguardo. Quello che posso fare è chiedervi di avere ancora un po’ di pazienza perché prestissimo avrete tutte le risposte e saprete tutta la verità”, ha chiosato. Le risposte potrebbero quindi giungere proprio questo pomeriggio? A quanto pare sì, almeno stando a quanto reso noto da Spysee pochi minuti fa in un nuovo post nel quale annuncia: “Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione saranno genitori! La coppia, presto, lo annuncerà in un noto programma televisivo”. Secondo Spysee, il matrimonio annunciato proprio a Pomeriggio 5 e in programma per giugno, potrebbe slittare a nuova data da destinarsi. Le voci di una gravidanza in atto, tuttavia, già da tempo circolavano in rete.

