THE TOWN/ Su Rete 4 il film diretto da Ben Affleck (oggi, 20 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE REBECCA HALL

Il film The Town va in onda su Rete 4 oggi, domenica 20 gennaio 2019, alle ore 21,30. Si tratta di una pellicola del 2010 che è stata affidata alla regia di Ben Affleck, ben noto nel mondo del cinema per aver recitato in produzioni famose quali Daredevil, Pearl Harbor e Will Hunting – Genio ribelle. Nel filmThe Town ricopre il ruolo del protagonista, il ladro Doug MacRay. Rebecca Hall è invece Claire Keesey, la ragazza di cui Doug si innamora in seguito a una rapina, mentre Jon Hamm interpreta l’agente dell’FBI Adam Frawley. Entrambi gli attori hanno preso parte a numerosi capolavori della storia del cinema, basti pensare a The Prestige e Dorian Gray per la Hall e Space Cowboys per Hamm. Nel cast anche Jeremy Renner, Clint Barton/Occhio di Falco nei film della Marvel, e Blake Lively, la celebre Serena van der Woodsen della serie “Gossip Girl”. Un altro nome famoso connesso alla realizzazione di The Town è quello di Harry Gregson-Williams, creatore della colonna sonora e celebre per aver composto le soundtrack di Prometheus e della serie di Shrek.Ma adesso, ecco a voi la trama del film.

THE TOWN, LA TRAMA DEL FILM

The Town è la storia di Doug MacRay, criminale professionista specializzato in rapine e leader di una rinomata banda di ladri. Egli è stato cresciuto da James Coughlin, detto Jem, che lo ha accolto nella propria famiglia e ha persino scontato nove anni di carcere per proteggere il suo pupillo. Nel corso di un colpo in un’importante banca locale, Doug e i suoi complici rapiscono la figlia del direttore come ostaggio, per poi liberarla una volta conclusa l’operazione. Tuttavia MacRay decide di rintracciare la ragazza, Claire, e dopo una breve frequentazione se ne innamora, ovviamente non le rivela la propria vera identità e decide di rinunciare per sempre ai furti. I due giovani si lasciano quando l’agente dell’FBI Adam Frawley, da anni sulle tracce di Doug, svela l’inganno e comunica a Claire tutto ciò che MacRay le aveva tenuto nascosto. Il protagonista partecipa a un’altra rapina ma resta coinvolto in uno scontro a fuoco, durante il quale Jem e altri compagni di Doug perdono la vita. Il mentore di MacRay, pur avendo perso la pistola, finge di essere ancora armato e si lascia uccidere dalla polizia per non finire di nuovo in prigione. Alla fine il giovane protagonista si ritira definitivamente dalla vita criminale si riconcilia con Claire, la quale fonda una pista da pattinaggio in memoria della madre di Doug con i soldi dell’ultimo bottino.

