Uomini e Donne / Andrea Cerioli e Arianna dopo la scelta: lei svela i suoi sentimenti (Trono Classico)

Cosa è accaduto tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione dopo la scelta a Uomini e Donne? Il pubblico se lo chiede ormai da qualche giorno, visto che è ormai passata più di una settimana dal fatidico momento che vedremo in onda soltanto nei prossimi giorni. C’è comunque da ricordare che, fino a quando la scelta non andrà in onda, Arianna e Andrea non potranno mostrarsi sui social insieme o dire qualcosa ai fan sulla loro storia. Dal sorriso che vediamo nelle ultime foto postate su Instagram, sembra però che la Cirrincione sia davvero felice, probabilmente proprio per merito di Andrea. In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne prima della scelta, Arianna ha spiegato meglio il suo modo di essere e raccontato i suoi sentimenti per l’ormai ex tronista. “In coppia sono abbastanza tranquilla. Non pretendo grandi gesti, ma ci tengo molto alle cose semplici. e ancora – Un piccolo difetto è che sono molto gelosa, ma se riesco a costruire un rapporto di fiducia con la persona che ho davanti evito gli attriti. A mio modo so essere anche dolce: è un lato che va un po’ scoperto ma c’è.”

ARIANNA SVELA I SENTIMENTI PER ANDREA CERIOLI

Arianna Cirrincione ha così voluto esporsi anche sui sentimenti che prova per Andrea Cerioli, tronista di Uomini e Donne. “Provo per lui della sensazioni forti e positive. Emozioni che non provavo più da “dopo la fine della mia ultima storia importante. La sua testardaggine: quando si impunta è impossibile smuoverlo dalle sue posizioni. E’ forse la cosa di lui che faccio più difficoltà ad accettare, perché lo porta, almeno nel contesto che stiamo vivendo noi, a ingrandire dei dettagli che altrimenti sarebbero futili.” La corteggiatrice, oggi sua scelta, ha allora così concluso: “Il suo pregio più bello è la sua purezza. E’ una persona vera, spontanea e in ogni momento che trascorriamo insieme mi dà l’impressione di viversi l’attimo come se fosse al di fuori della trasmissione.”

