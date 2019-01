Uomini e Donne / Gemma Galgani si racconta ai telespettatori: la novità per il nuovo anno (Trono Over)

L’anno nuovo per Gemma Galgani ha inizio con tante novità. Una di queste è la nuova rubrica che la dama del trono Over inaugura sul magazine di Uomini e Donne. Come si legge nella prefazione del primo numero di questo nuovo anno: “Una delle prime novità di questa rinnovata edizione è il diario di Gemma che, da questo numero, apre per voi lettori le porte del suo cuore e racconta, capitolo per capitolo, la sua vita, partendo proprio dalla nascita. – e ancora – La raffinata dama vi accompagnerà settimanalmente con i suoi ricordi, i suoi amori, le cocenti delusioni e i passionali intrighi. La sua vita sarà uno specchio su cui riflettere le vostre emozioni e la sua voce una buona compagna d’avventure”. I fan del trono Over di Uomini e Donne e, soprattutto, di Gemma Galgani potranno finalmente conoscere la sua vita e i suoi amori nei dettagli.

IL COMMOVENTE MESSAGGIO DI GEMMA

Intanto, proprio ieri la nota dama di Uomini e Donne ha festeggiato il suo compleanno. Gemma Galgani, per la speciale occasione, ha pubblicato una foto di sè da bambina tra le mani di mamma e papà, accompagnandola a questo commovente pensiero. “Quando inizia un nuovo anno, arriva subito anche il mio compleanno e mi tolgo il pensiero… Scherzi a parte, i numeri iniziano ad essere importanti… sono in quella fase della vita dove ho imparato che le delusioni, la sofferenza e la tristezza non esistono per renderci depressi, ma per maturarci… dove posso affermare con certezza che solo l’amore può renderci felici e null’altro. – e conclude – L’amore, quello vero che , non lo si implora e tantomeno lo si può esigere…nasce spontaneo, naturale, incondizionato dentro di noi… ed è così forte che alimenta ogni nostro nuovo giorno… ne scandisce o meno l’entusiasmo… ci rende invincibili e vulnerabili insieme… per me e per voi! Grazie di cuore a tutti!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA