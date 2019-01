Vittorio Cecchi Gori/ L’ex moglie Rita Rusic: “Valeria Marini ha sfasciato la mia famiglia!” (Domenica Live)

Vittorio Cecchi Gori è tornato sotto i riflettori mediatici per il possibile remake del celebre film Il Sorpasso, ma anche per le scintille che non si affievoliscono tra la moglie Rita Rusic e l’ex Valeria Marini. Partiamo però dal film che il famoso produttore vorrebbe riportare sugli schermi: “E’ un sogno che cullo da tempo, quello di riuscire a dare vita al remake de Il Sorpasso – ha confidato all’Agenzia Giornalistica Italia – Si tratta di una pietra miliare del cinema prodotto da mio padre”. Vittorio Cecchi Gori viaggia con le idee, tanto da aver già designato un possibile staff per realizzare il film: “Alla regia vorrei Marco Risi ma come attore non penso ad Alessandro Gassman, figlio di uno dei due protagonisti del primo film. Perché non bisogna cadere nell’errore di scimmiottarlo: i protagonisti potrebbero essere Pierfrancesco Favino e Marco Giallini. Giallini l’ho apprezzato parecchio in Perfetti sconosciuti, uno dei pochi film italiani che ultimamente ho ammirato. Ha una sceneggiatura molto buona”.

Vittorio Cecchi Gori, quante liti con l’ex moglie Rita Rusic per Valeria Marini!

Quando si parla di Vittorio Cecchi Gori (che oggi, tra le altre cose, sarà ospite a Domenica Live) è inevitabile menzionare la sua storia con Valeria Marini. Per gli amanti del gossip è sempre un argomento caldo, soprattutto dopo le polemiche scatenate dalle recenti dichiarazioni dell’attuale compagna di Cecchi Gori, Rita Rusic. In una intervista concessa a Sabato Italiano aveva lanciato pesanti accuse a “Valeriona Nazionale”, senza pesare le parole: “Valeria Marini non è gradita dai figli – le parole di Rita Rusic – è lei che ha rovinato la vita della famiglia. Mi ricordo i Natali, i compleanni, a cui Vittoria non poteva mai partecipare, mentre Mario sì. Valeria Marini è riuscita a dividere i figli, ha spaccato la famiglia, io per 5 anni ho vissuto un inferno. Una volta, al compleanno di Mario, mi ha cacciato davanti a tutti. Io non me le dimentico certe cose e non me le voglio dimenticare. Devi imparare a non farti usare e devi avere rispetto per i figli”.

