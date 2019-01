Adrian/ Anticipazioni e diretta puntata 21 gennaio: i dettagli sulla fuga di Celentano e sul suo show evento

Finalmente il dado è tratto e dopo oltre 10 anni di attesa, finalmente la serie animata creata da Adriano Celentano ha preso vita. Adrian, firmata in collaborazione con il fumettista Milo Manara, deutterà oggi, 21 gennaio, su Canale 5 con la prima delle nove puntate previste e in cui ci sarà la cornice speciale di uno show che il Molleggiato, Claudia Mori e i suoi collaboratori stanno mettendo insieme ormai da giorni in quel di Verona. Il primo annuncio ufficiale del programma risale a dieci fa quando c’era Sky in pole per il progetto ma nel 2015, dopo una serie di diatribe e problemi, tutto è cambiato e fu Pier Silvio Berlusconi ad annunciare in conferenza stampa che Adrian sarebbe stato trasmesso su Canale 5 nella primavera del 2016. Da allora sono passati ormai quasi quattro anni ma sembra che il momento topico sia arrivato anche se le difficoltà non sono mancate nemmeno nei giorni scorsi. Alcune fonti vicine al clan Celentano hanno parlato di una sorta di fuga dallo show prima dello stesso Adriano, poi di Claudia Mori e alla fine anche di coloro che avrebbero dovuto prendere parte allo show che gli farà da contorno ovvero Michelle Hunziker e Teo Teocoli. Cosa succederà alla fine?

LA STORIA E I TEMI DI ADRIAN

Come si è detto a Mattino 5 anche quest’oggi sembra che solo pochi eletti conoscano i dettagli di Adrian, voluto, ideato e creato proprio da Celentano mettendo insieme una versione supereroe più giovane e ambientando la storia nel 2068. Il protagonista è è un orologiaio che decide di combattere il male schierandosi contro la dittatura del suo tempo e contro un popolo corrotto poco propenso a pensare con la sua testa. Al suo fianco ci sarà Gilda, ispirata a Claudia Mori, e il villain della storia, il Dissanguatore, al giro di: «Non è con la violenza che si mettono a posto le cose nel mondo». I temi sociali e politici tanto cari ad Adriano Celentano rimarranno alla base del suo progetto anche se lui stesso ha confermato che non c’è niente di autobiografico “se non il mio modo di pensare e di vedere la vita”. Il fumetto sarà trasmesso in nove puntate e andrà in onda all’interno della cornice di uno show in diretta dal teatro Camploy di Verona.

IL CAST DELLO SPETTACOLO E GLI ALTRI DETTAGLI

Al fianco di Adriano Celentano si schiereranno Natalino Balasso, Nino Frassica e Ambra Angiolini. Vige il silenzio e il mistero su altri due nomi annunciati e poi “cancellati” (sempre da gossip non confermati) ovvero quelli di Michelle Hunziker e Teo Teocoli. Secondo alcune voci non confermate lo stesso Adriano Celentano potrebbe salire sul palco per coronare il sogno dei fan se non nella prima puntata almeno nelle successive o nell’ultima. Ai testi hanno lavorato anche lo scomparso romanziere e sceneggiatore Vincenzo Cerami e alcuni giovani autori della Scuola Holden dello scrittore Alessandro Baricco. La colonna sonora sarà composta da Nicola Piovani e da diversi brani cult del repertorio di Celentano, e sarà in commercio a partire dal 25 gennaio in doppio CD o triplo vinile in edizione limitata. Ecco il trailer dello spettacolo:





