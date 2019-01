Al Bano/ “Con Romina Power festeggio 55 anni di carriera. Salvini? Sono un ex migrante, ma…”

Al Bano Carrisi festeggia 55 anni di carriera con lo spettacolo 55 Passi nel sole che andrà in onda, in prima serata su canale 5, il 23 e il 30 gennaio. Nello show, Al Bano non sarà solo, ma avrà al suo fianco Romina Power e i figli Jaryi, Romina Junior e Cristel ma anche personaggi del mondo dello spettacolo come Pippo Baudo, Lino Banfi, Alex Britti, michele Placino, Renato Zero e Giuliano Sangiorgi. Sarà una grande festa per l’artista che, partito da un piccolo paesino pugliese, Cellino San Marco, è riuscito a conquistare non solo l’Italia, ma anche il mondo diventando uno degli artisti più amati di sempre. “Non posso lamentarmi, non ho rimpianti. A volte ho sbagliato, ma se qualcosa è andato storto, come il brano bellissimo scartato due anni fa a Sanremo è stata una lezione. All’inizio ho avuto fortuna entrando nel Clan Celentano, ma poi ho fatto tanta strada”, dice a Libero.

AL BANO CARRISI: IL NUOVO RAPPORTO CON ROMINA POWER

Gran parte della sua vita e della sua carriera, Al Bano l’ha vissuta accanto a Romina Power. Dopo quattro figli e una vita insieme, i due si sono separati, ma oggi sono riusciti a creare un nuovo rapporto basato sull’affetto e sul rispetto reciproco. “Siamo nella fase del rispetto che, per tanti anni, è stato in bilico, è un grande trionfo. Lei ha capito che ho dovuto rifarmi una vita perchè mi ero ritrovato da solo: quella casa che prima era piena di voci, di colpo era diventata come una bara”, spiega il Leone di Cellino San Marco. Nonostante una grande carriera, Al Bano ha ancora tanti progetti discografici e non da realizzare. “Mi hanno offerto di fare due film. Uno proprio ieri e non so ancora di cosa parla. L’altro è una produzione italo-turca. Si dovrebbe intitolare Le mie vacanze romane: è la storia di una coppia di turchi che arriva in Italia. io interpreto un grande mafioso che, col tempo, diventa il più umano degli umani. La parte doveva essere di Depardieu, ma poi lui ha avuto dei problemi e l’hanno offerta a me. E poi farò una fiction con Lino Banfi. Saranno sei puntate“, spiega Carrisi.

AL BANO SI SCHIERA CON MATTEO SALVINI

Ai microfoni di Libero, Al Bano ha parlato anche di Matteo Salvini e delle polemiche scaturite dalla sua politica migratoria. Il leone di Cellino San Marco, da ex migrante, si schiera con il Ministro dell’Interno, ammettendo che il probema dovrebbe essere affrontato dall’Europa e non solo dall’Italia. “Da ex migrante mi fa star male pensare alle persone bloccate fuori dai porti, ma perchè tutto il peso deve ricadere sull’Italia? Se c’è l’Europa unita dobbiamo essere uniti nel bello e nel brutto. Salvini lo trovo simpatico e bravo. E mi sembra che questo Governo sia coerente” – dichiara Al Bano che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di tuffarsi in politica – “nella vita devi fare le cose in cui hai dimestichezza. La politica la faccio a casa mia“, conclude.



