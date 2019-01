Angela di Iorio/ Uomini e donne, dalle lacrime ai no: tornerà in studio? (Trono Over)

Prima puntata della settimana per il trono over di Uomini e donne e nuove discussioni per Angela di Iorio? I fan sono ancora con il fiato sospeso per via di quello che è successo negli ultimi giorni. La dama è diventata, per molti versi, una nuova Gemma Galgani ma non per via dell’amore, che non le regala certo molto successo per via delle sue richieste, ma per quello che è successo intorno a lei in queste settimane. Tina Cipollari e Gianni Sperti non sono d’accordo sulla sua presenza nel programma perché accusano spesso la dama di non essere alla ricerca dell’amore vero ma solo di un uomo che possa mantenerla e farla vivere di lusso. Lei non ha mai negato queste sue richieste e spesso e volentieri ha tenuto testa ai due opinionisti ma adesso qualcosa è cambiato ed ha lasciato lo studio in lacrime scappando via.

LE LACRIME E LA FUGA

Nei giorni scorsi, Angela di Iorio ha avuto un momento di crisi dovuto proprio ai continui attacchi di Tina Cipollari a Uomini e donne. L’opinionista ha messo insieme alcune scene e alcune delle dichiarazioni della dama per farle notare che il suo unico obiettivo è proprio la ricerca di un uomo che abbia denaro e soldi che possano mantenerla per il resto dei giorni che le rimangono. A quel punto Angela si è sciolta in lacrime ed è scappata via e solo con l’intervento di Maria De Filippi è riuscita a tornare in studio solo per chiudere la puntata e dire no ad un altro dei suoi pretendenti e solo perché vedovo e impegnato, anche questa caratteristica per lei non va bene proprio in virtù della vita che vorrebbe. Cosa farà ancora, tornerà in studio oppure no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA