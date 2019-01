Barbara d’Urso, ascolti TV/ La Dottoressa Giò arranca: Domenica Live vola e fa (come sempre) bene

Gli ascolti della Dottoressa Giò crollano a picco. La fiction televisiva con protagonista Barbara d’Urso nel ruolo della battagliera Giorgia Basile, è andata in onda con la sua seconda puntata, non brillando in termini di dati auditel. La nostra Carmelita, nonostante l’enorme seguito social, non è riuscita ad appassionare il pubblico di Canale 5 come si aspettava. C’è da dire, giusto per avere un quadro completo, che le proposte televisive della rete Mediaset sulle fiction, non decollano ormai da anni. Ed infatti, a parte progetti come Rosy Abate e L’Isola di Pietro, il resto delle fiction di questi ultimi tempi, si sono portate a casa risultati un po’ deludenti. Barbarella poi, si è scontrata con le prime puntate del 2019 di Che tempo che fa e Le Iene, cosa da non dimenticare. Per questo motivo, le proposte TV di ieri erano più che abbondanti. Nonostante questa doverosa premessa, il secondo appuntamento non è andato benissimo, inutile negarlo. Dopo l’esordio dello scorso 13 gennaio che aveva ottenuto 3.046.000 telespettatori, pari al 12,6% di share, la seconda puntata ha registrato una share del 10,9% con 2.485.000 telespettatori.

La Dottoressa Giò arranca, bene (come sempre) Domenica Live

A nulla è valso, il traino dell’intervista fatta da Barbara d’Urso alla sorella Eleonora, durante Domenica Live. A vincere la gara degli ascolti TV di ieri, domenica 20 gennaio 2019, è stato Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, seguito da 3.701.000 telespettatori. Come volevasi dimostrare, i detrattori di Barbarella, non attendevano altro, parlando di flop come tutta la cattiveria che solo il leone da tastiera 2.0 può dimostrare. Bene come sempre, il programma domenicale. Ed infatti, per quanto riguarda la versione ridotta di Domenica Live, i risultati parlano forte e chiaro: 2.674.000 telespettatori, pari al 16,19% di share. Nello stesso orario su Rai1, è andata in onda “La Prima Volta” di Cristina Parodi che si è fermata all’11.50%. Proprio la nostra Carmelita Nazionale, conscia dei risultati non proprio eccellenti della sua fiction, ha esultato sui social puntando sulla trasmissione: “Anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia. Picchi superiori ai tre milioni di spettatori e al 18% di share”, con un piccolo ringraziamento anche: “a tutti quelli che ieri sera hanno visto La Dottoressa Giò” (senza menzionare i risultati di quest’ultima). Un genio della comunicazione, che vi piaccia o meno, c’è poco da dire.

