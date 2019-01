BASTARDI SENZA GLORIA/ Su Italia 1 il film di Quentin Tarantino (oggi, 21 gennaio 2019)

NEL CAST BRAD PITT

La programmazione di Italia 1 prevede per la prima serata di questo lunedì 21 gennaio 2019 a partire dalle ore 21,30 la messa in onda del film Bastardi senza gloria (titolo in lingua originale Inglorious Basterds). Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 2009 dalla casa cinematografica della The Weinstein Company mentre la regia è stata firmata da un grande artista ovvero Quentin Tarantino il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Gli effetti speciali sono stati ideati e realizzati da Uli Nefzer, il montaggio è stato realizzato da Sallu Menke, la scenografia è frutto del lavoro di David Wasco e nel cast sono presenti tanti volti noti come nel caso di Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Eli Roth, Melanie Laurent e Diane Kruger. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BASTARDI SENZA GLORIA, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Europa nel corso della Seconda Guerra Mondiale con il regime nazista che sta portando avanti la propria sconsiderata crociata indirizzata allo sterminio della razza ebrea. All’interno delle fila delle forze tedesche vi sono diversi soldati e ufficiali tedeschi che si distinguono per la loro capacità di identificare ebrei che hanno cambiato la propria identità e che soprattutto vengono apprezzati per i continui massacri. Contemporaneamente all’interno delle forze alleate viene istituita una sorta di task force composta da soldati di origini ebraiche i quali vengono chiamati Bastardi dai propri nemici in quanto il loro principale obiettivo è quello di uccidere e massacrare tutti i soldati tedeschi andando anche a realizzare una svastica sul loro petto. Le tante azioni da parte dei Bastardi diventano presto famose anche all’attenzione di Hitler il quale vorrebbe quanto prima riuscire ad eliminarli. Tuttavia i Bastardi essendo in contatto con una cantante tedesca diventata una spia degli Alleati stanno architettando una eroica azione attraverso la quale vorrebbe uccidere tutti i vertici del regime nazista compreso lo stesso Hitler. Il progetto vede l’installazione di una bomba all’interno di un cinema parigino, dove saranno presenti tutti i vertici per proiettare la prima visione di un film che racconta le eroiche gesta di un soldato tedesco diventato eroe agli occhi delle stesso fuhrer. Il piano sembra essere vincente ma purtroppo qualcosa andrà storto non permettendo ai Bastardi di poter porre fine in maniera anticipata alla Seconda Guerra Mondiale.

