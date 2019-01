CHIARA PIA AURORA E’ SOFIA/ Suona “True Colors” sul Duomo contro i brutti pensieri (La compagnia del Cigno)

Chiara Pia Aurora con Sofia è tra i protagonisti della nuova serie televisiva “La compagnia del cigno“, che ha conquistato critica e pubblico. Ascolti da record per questa fiction in cui si parla di amicizia, ma anche di amore, musica e dramma adolescenziali. Al centro delle storia la vita di sette ragazzi di età compresa tra i 15 e 18 anni tutti allievi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Tra questi c’è anche Sofia, interpretata da Chiara Pia Aurora, alla prima grande prova come attrice. La 18enne di Trani pur essendo nuova del mestiere ha saputo calarsi alla perfezione nei panni di Sofia regalando un’interpretazione degna di nota. Il suo personaggio, infatti, è la tipica ragazza dei tempi moderni, una piccola donna che ha non poche difficoltà ad accettare e convivere con il suo aspetto fisico. In un mondo dove tutto ruota intorno alle apparenze, Sofia viene presa in giro dalle compagne per il suo aspetto “in carne”. Per fortuna a salvarla c’è la musica, ancora di salvezza in un mondo grezzo e fatto di superficialità.

Sofia e la scena di True Colors

Uno dei momenti più belli e acclamati dai fan della serie su tutti i social è stato quando Sofia, interpretata da Chiara Pia Aurora, si ritrova da sola su una terrazza e alle sue spalle c’è la Madonnina del Duomo di Milano. La ragazza a questo punto prende in mano il suo strumento e comincia a suonare “True Colors” di Cindy Lauper per dimenticare tutti i brutti pensieri che affollano la sua testa. Non è facile per Sofia convivere con le risatine della compagne e alle accuse di bullismo fatte semplicemente per la sua fisicità diversa “dal normale”. Così nella musica trova la forza per cacciare via tutto questo malessere e per cercare di superare l’amore non corrisposto verso il compagno di classe Matteo. Per la serie #unadinoi, un personaggio semplice, ma al tempo stesso rappresentazione dei tempi moderni.

Il personaggio di Chiara Pia Aurora tra i più amati

Chiara Pia Aurora, la giovane musicista che intemerata il personaggio di Sofia, ha conquistato il cuore di tantissimi telespettatori. La ragazza, infatti, ha saputo calarsi alla perfezione nel ruolo di una ragazza dei giorni nostri che deve convivere con una fisicità che non sente sua e un amore non corrisposto. Sui social, Chiara dopo il grandissimo successo di ascolti dei primi episodi ha pubblicato un post in cui ha voluto ringraziare tutti i fan per aver seguito con tanto affetto la serie: “Vi ringrazio tantissimo per i bellissimi commenti e messaggi che mi state inviando. Sapere che molti di voi riescano a rivedere se stessi nel personaggio di Sofia mi riempie il cuore di gioia”. Poi non sono mancati i commenti da parte di alcuni fan, che si sono ritrovati nel personaggio di Sofia, una ragazza fragile con un mondo di segreti da vincere e confidare a qualcuno.



