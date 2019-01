Ciao Darwin 2019, chi sarà la nuova Madre Natura?/ Casting aperti: Paolo Bonolis cerca i nuovi protagonisti

Uno dei programmi condotti da Paolo Bonolis più amati sta per tornare su Canale 5. Ciao Darwin, show iconico di Canale 5 con la simpaticissima coppia Bonolis-Laurenti, sta per tornare in onda e, per l’occasione, sono stati aperti i casting. Paolo Bonolis è alla ricerca dei concorrenti che andranno a comporre la squadre di ogni puntata di un’edizione che si preannuncia scoppiettante. Assieme ai concorrenti, la produzione è alla ricerca anche della nuova bellissima Madre Natura, che accompagnerà il conduttore in ogni appuntamento. Al momento non abbiamo ancora un nome che sarà annunciato soltanto nel corso delle prossime settimane. Al momento, ciò che è stato reso noto sono le date e le città nelle quali si terranno i casting per la nuova edizione di Ciao Darwin.

I PROSSIMI CASTING DI “CIAO DARWIN”

Dopo quelli tenutisi a Roma, lo scorso 18 gennaio, i casting per partecipare alla nuova edizione di Ciao Darwin continuano. I prossimi si terranno a Milano, domani 22 gennaio. Per partecipare, come svela il portale Today, basta inviare una email a a.negri@sdl2005.it con i propri dati anagrafici, recapito telefonico ed una fotografia. I casting continuano poi a Torino il 23 gennaio (l’email andrà inviata all’indirizzo a.arinci@sdl2005.it). Il 28 gennaio i casting continuano ad Ancona (email a m.lanza@sdl2005.it); il 30 gennaio a Palermo (email a a.arinci@sdl2005.it); e si conclude il 31 gennaio a Catania (email da inviare all’indirizzo a a.arinci@sdl2005.it). Queste le date al momento previste per i casting dei nuovi concorrenti di Ciao Darwin con Paolo Bonolis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA