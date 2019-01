Emanuele Misuraca è Domenico/ E conquista il pubblico: per la musica o per gli amori? (La compagnia del Cigno)

Emanuele Misuraca è una delle belle sorprese televisive di questo inizio anno. Con la fiction Rai ‘La compagnia del Cigno’ si è messo in grande evidenza, al fianco dei due protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Le dinamiche della fiction gli hanno permesso di entrare nel cuore dei telespettatori, ma se ci è riuscito lo deve anche alle sue qualità di musicista. Per il ruolo il regista aveva chiaramente chiesto dei ragazzi provenienti dal Conservatorio, in modo tale da trasmettere il massimo nelle scene di esercitazione con gli strumenti. Una scelta che ha permesso ad un talento come Emanuele Misuraca di mettersi in evidenza anche nel mondo del cinema nostrano. Nella scorsa puntata il suo personaggio si è presentato al pubblico appunto nei panni di Domenico, un ragazzo amante della musica e alle prese coi problemi e le passioni degli adolescenti.

Emanuele Misuraca, una partenza brillante con La Compagnia del Cigno

Dal 7 gennaio ad oggi la popolarità di Emanuele Misuraca è cresciuta notevolmente. Grazie a La Compagnia del Cigno, il suo personaggio, Domenico, è entrato nelle case degli italiani, coinvolgendoli con le sue capacità musicali. La serie, ricordiamo, è composta da 12 episodi, trasmessi a due a due ogni settimana, con le storie dei sette ragazzi iscritti allo storico conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si tratta di una fiction interamente basata sulla musica, ma anche sui problemi adolescenziali, tra intrecci e intrighi vari. Il personaggio di Emanuele Misuraca (Domenico) è follemente innamorato della musica e nel corso delle puntate sarà chiamato a sostenere varie prove con cui fare i conti. Nelle prime puntate abbiamo già visto all’opera Anna Valle, Alessio Boni e altri big come Giovanna Mezzogiorno e Marco Bocci, Alessandro Roja, Carlotta Natoli e Francesca Cavallin. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, sono tutti alla prima esperienza televisiva.

Cosa faceva prima della Compagnia del Cigno

Il talentuoso pianista di Palermo, Emanuele Misuraca, è alla sua prima esperienza televisiva con La Compagnia del Cigno. Una bella sfida per il classe 1996, che interpreta il ruolo di Domenico. Nelle prime puntate il suo personaggio ha incassato il gradimento del pubblico, vedremo quindi se riuscirà a confermarsi nelle prossime apparizioni. Molto dipenderà anche dalle dinamiche della serie, con tanti intrecci e colpi di scena che potrebbero mettere in discussione l’apparente equilibrio delle prime puntate. Per Misuraca e gli altri ragazzi si preannuncia un gran successo per il debutto in tv, anche se la passione resta per tutti loro la musica. Il pianista siciliano studia al Conservatorio Verdi dall’età di quindici anni e solo tre anni fa si è aggiudicato il primo premio nella prima edizione del concorso del Conservatorio Giuseppe Verdi. Nel 2016, invece, si è diplomato con il massimo dei voti. Chissà che La Compagnia del Cigno non possa impreziosire il suo curriculum con altri importanti riconoscimenti, questa volta in ambito televisivo.





