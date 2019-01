Enrica Bonaccorti, Mattino5/ Rivelazione shock: “Ho tradito tre volte, è terapeutico!” e Merola risponde…

Sono molto aperte e “libere” le parole che Enrica Bonaccorti usa a Mattino 5 per parlare di tradimento. L’argomento del momento gossip della trasmissione di Federica Panicucci mette insieme proprio una lista di nomi e fatti, di coppie tradite, di chi ha perdonato e chi, invece, ha chiuso un capitolo importante. La conduttrice adesso opinionista, in collegamento, rilancia sull’argomento utilizzando le parole di uno zio psicologo che parlava di “tradimento terapeutico”, di quelle scappatelle che non fanno altro che bene ai lunghi rapporti. Lei non ne capisce fino in fondo il significato, almeno non a parole, visto che poi rivela: “Se mio marito mi tradisse, perché magari una sera è lontano da casa, è con gli amici, una ragazza gli fa un occhiolino, sono disposta a perdonare ma se succede più volte, con la stessa persona, a quel punto no”. La stessa Panicucci le fa notare che è davvero troppo moderna: “Io non sono d’accordo. Io non perdono”.

ENRICA BONACCORTI LA “TRADITRICE”

Le rivelazioni di Enrica Bonaccorti continuano poi nel programma: “Se si parla di scappatelle non lascia segni, mi piacerebbe me lo dicesse, io lo perdono, se invece è una cosa duratura e psicologica, allora è diverso“. Come se questo non bastasse, la bomba che lascia lo studio muto e attonito per qualche secondo è la grande rivelazione della giornata: “Io ho tradito per ben tre volte, l’ho fatto alla fine di relazioni molto lunghe, ancora prima di chiudere e passare oltre“. A quanto pare questa apertura della conduttrice non era attesa né dalla conduttrice e né dai suoi opinionisti e da Valerio Merola che la Bonaccorti continua a punzecchiare cercando di fargli rivelare qualcosa di più: “Tu sei una farfalla che va di fiore in fiore”. Lui non risponde, sorride e sorvola ma poi rilancia: “Io non ho tradito, lascio prima che accada perché quando una storia sta finendo si capisce”.

