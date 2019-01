Fabrizio Corona/ “Sono tutto rifatto. Belen? Tornerei con lei. Il carcere? C’è un solo modo per non tornare..”

Il 22 gennaio uscirà la nuova biografia di Fabrizio Corona dal titolo “Non mi avete fatto niente” in cui l’ex re dei paparazzi parla non solo delle sue vicende giudiziarie, ma anche delle persone più importanti della sua vita. Non manca, infatti, il capitolo dedicato a Belen Rodriguez, l’ultima donna che ha amato e a cui ha lasciato il cuore come ha confessato ai microfoni di Verissimo. Pur ammettendo che vorrebbe tornare con lei, al Corriere della sera, Corona svela che il suo è un sogno utopico: «La verità è che, adesso, non sarei pronto e scapperei. Ci tornerei subito, ma lei dice che è per riformare la coppia “Al Bano e Romina” più famosa d’Italia, o “Bonnie e Clyde”. Ha ragione, forse. Per strada, la gente ci vede e rimane allibita, perché rappresentiamo qualcosa di unico. E forse noi stessi vediamo in noi quella cosa lì», spiega Corona.

FABRIZIO CORONA: “SONO TUTTO RIFATTO”

Nel corso degli anni, Fabrizio Corona è diventato anche un’icona di bellezza. Corteggiato dalle donne e ammirato dagli uomini che cercano di seguire il suo esempio allenandosi per ore in palestra. Nonostante abbia trascorso molto tempo in carcere, Fabrizio Corona non ha mai smesso di prendersi cura di sè e, al Corriere della Sera, confessa di farsi aiutare anche dai moderni mezzi della chirurgia estetica. “Sono rifatto completamente, anche se non si vede. Però, se ti metti filler e Botox e hai le cartelle cliniche, devi ricontrollarli” – spiega Corona che poi specifica i tipi di trattamenti a cui si sottopone periodicamente – “Ogni due o tre mesi faccio Botox, filler, trattamenti vari”. Anche quando era in carcere, il chirurgo plastico andava da lui periodicamente anche se poteva solo controllare la situazione e non iniettare.

FABRIZIO CORONA: “IL CARCERE? C’E’ UN SOLO MODO PER NON TORNARCI”

Il carcere è stata un’esperienza fortissima e che ha segnato l’ex re dei paparazzi che non nasconde di aver subito abusi, necessari per la sopravvivenza. «Umiliazioni. Non dal punto di vista sessuale, ma lotte per la sopravvivenza, abusi di potere, costrizioni…» – confessa Corona che, a causa del carcere, ha anche interrotto il suo rapporto con la madre – «Ho romanzato. Non le ho chiesto d’incatenarsi. C’è stata una battuta. Però il concetto è vero: sei in carcere e dovresti poter contare sulla famiglia. Il ruolo della madre è fondamentale nella difesa del figlio e lei per andare in tv a difendermi faceva problemi, si lamentava». Corona, oggi, è tornato alla sua vita, ma è ancora in affidamento ai servizi sociali. Finirà di scontare la pena a giugno 2022 sperando di non doverci tornare. A tal proposito dice: «C’è un solo modo per non tornare più in carcere. Spegnere i riflettori».



