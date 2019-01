Fedez, “Battaglia contro le mie paure” / “Chiara Ferragni mi ha salvato”

Fedez torna ad aprirsi e racconta la sua battaglia contro le paure. In un’intervista su Vanity Fair, che uscirà per intero il 23 gennaio prossimo, ha raccontato: “Mi dà il panico il vuoto, volare. Ho l’ansia di poter sparire all’improvviso e di non essere l’altezza. Per qualsiasi motivo ho paura di impazzire e da ipocondriaco ho paura di qualsiasi malattia con tanto di sintomi che vengono fuori veramente. Tra tutte la peggiore è la paura di morire. Sono sintomo degli attacchi di panico di cui ho sofferto e che nei momenti no si fanno ancora sentire”. Ha spiegato di averli curati da dentro, senza l’aiuto farmacologico, imparando piano piano a controllarsi: “A un certo punto la parte oscura di te diventa preponderante ed è consigliabile andare da un bravo psicologo o psichiatra. Io ne ho cambiati diversi“. La cura però ha un nome e un cognome, si chiama Chiara Ferragni sua moglie: “Di lei ho bisogno per andare avanti. Sa godersi ogni momento e spero che per osmosi me lo insegni“.

Fedez, “Battaglie contro le mie paure”: “I lividi fanno quello che sei”

Fedez dimostra di essere quanto più umano possibile, raccontando la battaglia contro le sue paure ai microfoni di Vanity Fair. Il cantante spiega come : “I lividi fanno quello che sei. I miei vengono dalla mancanza di fiducia. Mi apro con pochissimi, non credo nelle persone e mi governa un pregiudizio che alza muri. Manco di empatia e faccio fatica a costruire dei rapporti da potersi considerare solidi”. Sicuramente però Fedez se l’è dovuta vedere anche con chi ha voluto mettergli bastoni tra le ruote e con quelle fake news che in passato hanno rischiato di rigettarlo nell’anonimato: “C’è un’interrogazione parlamentare per guerriglia urbana su Expo, la bufala su un mio arresto per spaccio di cocaina, istituzioni che chiedono venga preso in carico da un esorcista“. Sicuramente l’intervista di Fedez è come sempre intelligente e pronta a far riflettere il pubblico attentamente su argomenti seri.

