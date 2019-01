FRANCESCO CASERTA REPLICA A PAOLA CARUSO/ “La mia verità nelle aule competenti…” (Pomeriggio 5)

Non c’è pace per Paola Caruso. Manca circa un mese dalla nascita di Michele ma dopo l’allontanamento di Francesco Caserta, le cose per la showgirl, sono notevolmente peggiorate. Ieri a Domenica Live, una busta con una lettera shock, parole fortissime e accuse pesanti. “A me incinta è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa”… e la Caruso si è scagliata contro la cognata rea – a sua detta – di avere pronunciato quelle frasi atroci. Poco dopo, nel corso della giornata di ieri, non sono tardate ad arrivare le parole del suo ex Francesco: “La mia verità nelle aule competenti”. Poi ha affermato che la sorella non avrebbe mai detto quelle parole contro la Caruso. Paola intanto ha postato anche una fotografia con una conversazione sconvolgente tra Francesco e un suo amico che si augurava che la donna potesse squagliare nell’acido. “Che brutte cose che ho sentito!”, ha commentato la d’Urso di ritorno in studio, con un parterre di ospiti di tutto rispetto, tra Stefano Sala, Benedetta Mazza e Fabio Basile che si è fidanzato. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Il promo della d’Urso

Nel corso del promo con la nostra Carmelita Nazionale, si è parlato degli ascolti boom: “Ieri Domenica Live… abbiamo fatto degli ascolti pazzeschi, quasi al 20% di share, quanto ci amiamo io e voi?”. Proprio nel corso dell’appuntamento domenicale, Barbara d’Urso ha avuto modo di leggere una lettera indirizzata a Paola Caruso ed oggi, nel corso di Pomeriggio 5, avrà modo di riparlarne. “Avete visto la lettera choc… io ieri l’ho letta! Ebbene il papà del bambino ha replicato e ci sarà la replica infinita… tra pochissimo Paola sta per partorire”. “A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa”, queste le parole molto dure che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha riferito nella lettera fatta consegnare alla conduttrice. Proprio Barbarella in persona, ha letto la missiva e che la conduttrice ha letto in onda domenica 20 gennaio su Canale 5. L’ex Bonas di Avanti un altro, nonostante non fosse stata presente in studio, ha chiesto alla padrona di casa di comunicare il suo sdegno nei confronti della famiglia di Francesco Caserta, suo ex e padre del bambino che porta in grembo.

Paola Caruso, la replica dell’ex a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso nel corso di Domenica Live, ha letto la lettera che Paola Caruso le ha fatto recapitare: “Cara Barbara, tu e il pubblico vi siete presi a cuore la mia storia ma c’è ancora qualcosa che fino ad ora ho taciuto. Tra un mese sarò mamma, ho gestito la mia gravidanza da sola e sarò una ragazza madre. Nonostante tutto questo sono ancora bersaglio di accuse da parte del padre del bambino e dalla sua famiglia. Ecco perché è giusto che tutti sappiano cosa ho subito e cosa sto ancora subendo e preferisco scrivertelo in una lettera. A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa”. Nella missiva della showgirl, si prosegue: “Ancora mi rimbombano nella testa le parole della sorella del padre di mio figlio: la sera che mi ha cacciato di casa mi ha augurato di perdere Michelino, di perdere suo nipote: ‘Ti auguro di perdere il bimbo per il dolore che provi’, mi disse […]”. La conduttrice ha dovuto prendere le distanze sperando che “all’augurio” della sorella del suo ex, possa esserci una spiegazione. Oggi, nel corso di Pomeriggio 5, dovrebbe arrivare la replica, staremo a vedere.



