Giulia Salemi furiosa sui social/ Chiusa la fanpage dedicata a lei e Francesco Monte: “una cattivera gratuita”

Giulia Salemi lascia momentaneamente a casa il sorriso per assumere un’esperiessione più furiosa. L’influencer del Grande Fratello Vip non nasconde la propria rabbia per la segnalazione ricevuta da una fanpage dedicata al suo amore con Francesco Monte in seguito alla quale Instagram ha deciso di chiuderla. Senza mezzi termini, Giulia Salemi attacca gli autori del folle gesto chiedendosi cosa ci sia di così sbagliato nel diffondere un messaggio d’amore come faceva la fanpage in questione pubblicando foto e video di Giulia e Monte. “Sono scioccata da questa cattiveria gratuita, ma le persone che segnalano una fanpage che fa solo del bene per quale fine lo fanno? Puramente per fare un dispetto” – scrive su Instagram Stories la Salemi che poi aggiunge – “Gesto ignobile e codardo come le persone invidiose che ci saranno dietro. Sono davvero arrabbiata e delusa!”. Giulia ha poi esortato tutti i suoi followers a seguire la nuova pagina della fanclub.

GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE: AMORE A GONFIE VELE

A far tornare il sorriso a Giulia Salemi è Francesco Monte con cui la storia d’amore procede a gonfie vele. I due, infatti, stanno bruciando le tappe e, dopo poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, il reality che li ha fatti innamorare, sarebbero pronti alla convivenza. Sui social, Giulia e Francesco sono sempre sorridenti e condividono con i fans i momenti che trascorrono insieme. Tra simpatici siparietti, baci, sorrisi e abbracci, la coppia non potrebbe essere più felice. Dopo aver sofferto nella casa sperando di conquistare il cuore dell’ex tronista, oggi, la Salemi, non solo un’innamorata corrisposta, ma è davvero felice. L’influencer, infatti, non nasconde di essere profondamente grata al GF per averle permesso di trovare l’amore.

