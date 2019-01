HILDEGARD DE STEFANO E’ SARA/ “L’amicizia uno dei valori più importanti nella vita” (La compagnia del Cigno)

Hildegard De Stefano è una delle protagoniste de “La compagnia del cigno“, la serie televisiva italiana ideata e diretta da Ivan Cotroneo. Grandissimo successo di critica e pubblica per la storia di questi giovani allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano che mostra la vita fatta di sacrifici, lavoro, sudore e fatica per raggiungere il sogno di fare musica. Tra questi c’è anche la giovanissima Hildegard che interpreta il personaggio di Sara. Alla sua prima esperienza d’attrice, la giovane musicista, diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si è calata perfettamente nel ruolo di Sara, un a ragazza impovedente che ha fatto di un suo limite fisico un punto di forza. Sara è un personaggio forte e amatissimo da tutti i compagni. Pur non essendo parte integrante della Compagnia del Cigno, Sara diventa un punto di riferimento innanzitutto per Matteo e poi per tutti gli altri.

“Sara è un personaggio da cui tante possono imparare”

Sara è una ragazza ipovedente, che ha cercato di trasformare un suo handicap in un valore aggiunto. Un atteggiamento condivisibile che nella serie viene raccontato a dimostrazione di come non ci siano limiti alla volontà umana. Sara è una ragazza forte, sicura di sé e coraggiosa. Tutti valori che oggigiorno mancano in tantissimi giovani. Per questo motivo Hildegard De Stefano, alla sua prima esperienza come attrice, è molto fiera di aver prestato il volto ad un personaggio così forte da cui molte ragazze possono imparare. Al centro della fiction poi c’è un valore importantissimo, ed è quello dell’amicizia, una valore che la stessa musicista considerata tra i più importanti nella vita. “Per me è uno dei valori più importanti della vita. Può aiutare in momenti difficili e belli, è veramente una delle cose più importanti”.

Hildegard De Stefano e la passione per il violino

Hildegard De Stefano è una musicista diplomata presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nonostante la giovanissima età, ha soli 21 anni, può vantare una Laurea in violino al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e attualmente è iscritta facoltà di Psicologia. La passione per il violino è nata fin da quando era bambina come ha raccontato a LetteraDonna: “Da piccola avevo l’aiuto di mia mamma che mi seguiva ogni giorno. Non che mi costringesse, ma mi stimolava. Con l’età poi ho interiorizzato questo tipo di atteggiamento e sono diventata autonoma”. Uno studio costante fatto di sacrificio, di giornate intere dedicate alla tecnica e all’esercizio. “Il violino è uno strumento che non perdona. Si dice che se non suono un giorno lo sento solo io, se non suono due giorni se ne accorge anche il maestro, se non suono per tre giorni lo sentono tutti”.



