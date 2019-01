Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast, Filippo Nardi: “mancano solo 4 giorni, vado a lavorare”

Mancano esattamente quattro giorni alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e in Honduras, la produzione sta lavorando incessantemente affinchè i collegamenti con l’Italia siano regolari. A mostrare le isole sulle quali vivranno i naufraghi, partiti ieri da Milano, è il nuovo inviato dell’Isola ovvero Filippo Nardi che, insieme agli autori e al resto della produzione, è già sul luogo. “L’anno scorso camminavo qui da naufrago, quest’anno da inviato” – spiega Nardi su Instagram Stories. Nel mostrare i luoghi in cui si svolgeranno le prove e in cui i naufraghi dovranno sopravvivere, l’inviato non nasconde la sua felicità per la grande occasione che gli è stata offerta. “Lo so che è difficile crederlo, ma sto andando a lavorare“, dice Nardi che, dopo il consueto sopralluogo, si concede anche un bagno rilassante nel mare dell’Honduras dove, tra poche ore, accoglierà i naufraghi che stanno per vivere un’esperienza incredibile.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: I NOMI DEI NAUFRAGHI

Alessia Marcuzzi, dallo studio di Milano, insieme alle opinione Alba Parietti e Alda D’Eusanio, giovedì 24 gennaio, darà il via all’Isola dei Famosi 2019. In Honduras, i naufraghi pronti a sfidare la fame e tutte le difficoltà che incontreranno nel corso delle settimane, sono: Demetra Hampton, Alvin, Luca Vismara, Taylor Mega, Ghezzal, Kaspar Capparoni, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Sarah Altobello e Youma Diakite. Non si, invece, cosa accadrà a Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen non è partito per l’Honduras e ieri ha trascorso una tranquilla domenica in famiglia come documentano i video pubblicati su Instagram Stories dalla showgirl argentina. A frenare la partenza di Jeremias sarebbe stata la frattura alla mano, ma Jeremias potrebbe comunque raggiungere i naufraghi nel corso delle prossime settimane. Non sarebbe la prima volta, infatti, che un concorrente si aggiunge in corsa. Al momento, però, non si sa ancora nulla della presenza del fratello di Belen al’Isola. Sarà definitivamente saltata o partirà per l’Honduras nei prossimi giorni?



