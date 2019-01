Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 21 gennaio 2019: Acquario a un bivio, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 21 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, lunedì 21 gennaio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto sull’emittente radiofonica la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno nello specifico. L’Acquario si trova in un vero e proprio bivio, da un lato c’è la stanchezza e, dall’atro c’è il desiderio di fare un viaggio. Bisogna immaginare, per stare più tranquilli, un aereo che porta lontano. Si può sognare ma tutto può diventare realtà. Con la Luna opposta ci saranno alcuni ritardi. I Pesci hanno occasioni di ritardo anche se il mese migliore sarà febbraio. Ci sono novità e c’è un grande desiderio di essere amati. Quando ci si allontana da una persona si sta decisamente male ma quando ci si accorge che la persona è troppo interessata si finisce per scappare. Bisogna stare attenti sul lavoro e alle questioni legali che possono portare a complicazioni.

TORO LUNA OPPOSTA, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox e ora soffermiamoci ad analizzare i segni flop della giornata di oggi lunedì 21 gennaio 2019. Il Toro si trova a vivere una giornata complicata a causa di una Luna opposta che non darà però di fatto tantissimi problemi se non a livello fisico. Si vivranno alcuni problemi legati al raffreddore o al mal di gola, per questo forse è il caso di coprirsi dal freddo, evitando ulteriori problemi. Anche lo Scorpione ha la Luna contraria e che crea alcuni problemi. Dal punto di vista del lavoro bisogna essere assolutamente cauti, evitando di ritrovarsi a vivere delle situazioni che possono portare a delle conseguenze molto complicate. Marzo regalerà la possibilità di trovare la propria strada anche se c’è da dire che fino a quel momento le montagne da scalare saranno fin troppe. E’ un momento in cui si deve trovare la forza per reagire dopo alcune complicazioni. Pazientare e aspettare il mese di marzo può essere la giusta soluzione, ma attenzione a non farsi prendere dall’impazienza.

SAGITTARIO CIELO IMPORTANTE, SEGNI AL TOP

Concludiamo con quelli che invece sono da considerarsi i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 gennaio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il Sagittario si trova di fronte a un cielo importante e che regala belle soddisfazioni. Attenzione però a spiccare il salto con la possibilità di raggiungere delle risposte e con l’impressione che si possa arrivare con facilità. Si deve comunque lottare nonostante la bella presenza astrologica. Il Leone ha la Luna nel segno, con anche Marte, Giove e Venere che sono positive e possono regalare un sorriso. Si può fare un salto di qualità se c’è voglia e determinazione, ma non si deve esagerare perché si rischia di vivere alcune complicazioni. Anche il Cancro ha delle stelle interessanti. Attenzione agli incontri perché dal punto di vista sentimentale possono arrivare delle risposte con voglia di riuscire ad emergere. Ora c’è la carica e la forza di reagire grazie a grande determinazione e alla volontà di raggiungere dei risultati. Questo è un momento interessante e può portare a una crescita non da poco sotto diversi punti di vista.



