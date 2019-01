Pamela Barretta/ Uomini e donne, lacrime per Stefano e nuovo addio? (Trono Over)

Uomini e donne riparte come sempre da Gemma Galgani e non solo. La prima puntata del trono over avrà come protagonista anche una delle dame più dolci di questa edizione e quella che per molti assomiglia molto anche a Raffaella Mennoia, l’autrice del programma. Hanno qualcosa in comune? Sembra proprio di no ma sicuramente entrambe oggi torneranno a far parlare di loro e, in particolare, saranno le lacrime a parlare per la bella Pamela Barretta. A sedere al centro dello studio infatti sarà Roberta Di Padua e toccherà a lei parlare delle persone che frequenta e che ha visto in settimana almeno fino a che non si è arrivati a fare il nome di Stefano. Roberta ha sentito, tra gli altri, anche il bel cavaliere che in passato ha avuto un piccolo contatto con Pamela, cosa succederà a quel punto?

PAMELA BARRETTA IN LACRIME RACCONTA UNA STRANA VERITA’

Anche questa volta il triangolo è servito e toccherà a Pamela Barretta deve stare seduta in studia ad ascoltare la sua rivale che dichiara di avere sentito e incontrato Stefano e di essere rimasta piacevolmente colpita da lui. La delusione si nota subito sul volto di Pamela che, invece, era convinta di aver conquistato l’interesse di Stefano tanto da non aver bisogno di uscire con altre donne e lei, a sua volta, con altri uomini. Sarà a quel punto che si scioglierà in lacrime e, dietro richiesta degli opinionisti, ha ammesso che le sue lacrime non sono dovute solo a qualche telefonata ma anche ad un incontro che si è spinto un po’ oltre le parole. Sarà a quel punto che lui si scuserà con lei e si dirà pronto per una conoscenza esclusiva ma riceverà un no come risposta, almeno per il momento. Cos’altro verrà a galla tra loro adesso?

