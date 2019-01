STEFANO SALA A POMERIGGIO 5/ “Dasha? È stata coerente con quanto ho detto io. La storia è finita”

Stefano Sala e Benedetta Mazza tornano ospiti nello studio di Canale 5. Il modello tiene a dire la sua in merito alle dichiarazioni fatte da Dasha, venerdì scorso, a Pomeriggio 5: “È stata abbastanza coerente con quello che ho detto io. La storia è finita e bisogna anche saper andare avanti. – e aggiunge – Io comunque mi sono preso le mie responsabilità, ho chiarito le cose con lei e basta”. Benedetta Mazza, invece, su Dasha ammette “L’ho trovata una ragazza pulita, carina”. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, trova però che Benedetta e Stefano avrebbero potuto comportarsi meglio nella Casa del Grande Fratello Vip, immaginando il fastidio di Dasha nel vedere immagini che “darebbero fastidio a tutti, ragazzi e ragazze”. L’attacco è mirato soprattutto a Stefano che, tuttavia, chiarisce di essersi preso tutte le conseguenze del caso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

STEFANO SALA REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DI DASHA?

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 si torna a parlare del tanto discusso triangolo composto da Stefano Sala, Benedetta Mazza e Dasha Dareviankina. Solo la scorsa settimana, proprio Dasha ha deciso di rompere il silenzio a Pomeriggio 5, parlando della rottura con Stefano dettata anche dal rapporto nato, nella Casa del Grande Fratello Vip, con Benedetta Mazza. La modella ucraina ha infatti confermato la rottura con Stefano “Non posso dire che è una pausa – ha ammesso Dasha nello studio di Pomeriggio 5 – io sono contro questi momenti in un rapporto a due… posso solo dire che con le mie parole l’ho sollecitato per poter sentire cosa ha deciso nei miei confronti. Io non capivo nulla… e adesso io vado avanti da sola, ho la mia vita”, ha chiarito. Dasha ha quindi confermato le parole di Stefano, aggiungendo ulteriori dettagli su questa particolare situazione.

STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA CONFERMANO LA LORO RELAZIONE?

Oggi in studio tornano Stefano Sala e Benedetta Mazza. A Pomeriggio 5, il modello potrà replicare ad alcune dichiarazioni dell’ex Dasha Dareviankina. Barbara d’Urso, nel corso del promo della nuova puntata, ha infatti sottolineato che ci saranno novità da parte dei diretti interessati. Quello che molti attendono è anche la conferma della nuova relazione di Stefano con Benedetta Mazza. È chiaro a tutti che tra i due ci sia un legame ormai forte e un’importante attrazione, chiara già durante la loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Che oggi possa quindi arrivare l’annuncio di questa nuova relazione?



