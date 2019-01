Tapiro d’Oro a Lorella Cuccarini/ Striscia la Notizia, i motivi della “lite” con la Parisi: “Per me è chiuso!”

Lorella Cuccarini sarà una delle nuove protagoniste dell’appuntamento con Striscia la Notizia in onda questa sera. La celebre soubrette romana infatti, riceverà per mano di Valerio Staffelli, il mitico Tapiro d’Oro dopo i battibecchi online con Heather Parisi, parlando di politica e paradisi fiscali. L’inviato del TG satirico, ha beccato la bionda a Mestre e, dopo averla fermata le ha subito domandato del perché di questa diatriba con la sua “nemica amatissima”. La Cuccarini risponde che non è successo niente: “Facciamo finta di niente, è passato”, aggiunge. Ma l’inviato di Striscia non ci sta e pretende chiarezza: “Ma perché si è arrabbiata? Perché le ha detto che balla per Salvini?”. La ballerina quindi replica decisa: “Perché mi piace il confronto e non l’insulto”. E ancora: “Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico”. Staffelli quindi prova a pungerla sul vivo: “Con i grilli come è messa?”. Lei però minimizza: “Fanno un po’ di rumore però sono simpatici”.

Tapiro d’Oro a Lorella Cuccarini, i motivi della diatriba con Heather Parisi

In chiusura del servizio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli domanda a Lorella Cuccarini quando finirà il battibecco con Heather Parisi. La showgirl chiosa: “Per me è chiuso”. La penserà nella stessa maniera la sua “rivale”? Per chi si fosse perduto lo “scontro” dal vivo, il tutto è partito da una intervista della Cuccarini dove ha reso palesi tutte le sue idee politiche. La ballerina ha parlato della moneta unica ed i migranti definendosi sovranista. Heather Parisi ha deciso di utilizzare l’ironia per commentare la svolta politica dell’ex collega: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”. Pronta la replica della Cuccarini: “Noto con piacere che H non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si – continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah, saperlo…”.

