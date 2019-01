Tiberio Timperi, abbracci a Francesca Fialdini/ Dario Cassini: “Giornata di preliminari…” (Vita in Diretta)

Oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, ma Tiberio Timperi a “La Vita in Diretta” ha preferito festeggiare con Francesca Fialdini la giornata mondiale degli abbracci. Il conduttore si è trasformato in un “abbracciatore seriale”, visto che non ha perso occasione e ha stretto a più riprese a sé la sua collega. «Abbracciamoci perché l’abbraccio fuga la malinconia», ha spiegato Timperi. «Ah, fuga…», ha replicato la Fialdini, mimando proprio il gesto della fuga mentre il collega la stringeva nell’abbraccio. E questo è stato solo il primo di altri abbracci a cui si è lasciato andare il conduttore. «Abbracciarsi fa bene all’umore», dice alla psicologa Maura Manca prima di abbracciarla. «Oggi lui è così», sorride Francesca Fialdini, che a inizio puntata aveva rivelato un retroscena riguardo il loro ingresso un po’ particolare perché ritardato. «C’è stato un tamponamento sul mio piede destro», alludendo ad uno scontro involontario con il collega.

TIBERIO TIMPERI, ABBRACCI A FRANCESCA FIALDINI A LA VITA IN DIRETTA

Tutti quegli abbracci non sfuggono al comico Dario Cassini, in collegamento con La Vita in Diretta. «Più che la giornata degli abbracci il mio amico Tiberio sta facendo quella dei preliminari». Scoppiano le risate in studio, con Tiberio Timperi che subito interviene sorridendo: «Siamo in fascia protetta». Ma le battute sono proseguite. «Dove voleva arrivare?», chiede Francesca Fialdini. E il conduttore spiega: «Stavamo parlando di depressione e sei arrivata tu…». Quando la parentesi sul Blue Monday è terminata, sono scattati i saluti. «Ciao Dario, ti mandiamo un abbraccio», ha scherzato Francesca Fialdini. E Tiberio Timperi sottovoce ha detto alla conduttrice: «A te t’abbraccio io…». Poi è scattata la pubblicità. La scena ovviamente non è passata inosservata ai tanti telespettatori del programma di Raiuno. C’è qualche utente che sulla pagina Facebook de La Vita in Diretta commenta il siparietto con ironia: «Tiberio, sfrutta le occasioni».

