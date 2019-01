ULTIMO TANGO A PARIGI/ Su Rai 2 il film di Bernardo Bertolucci (oggi, 21 gennaio 2019)

NEL CAST MARLON BRANDO

La programmazione di Rai 2 prevede per la prima serata di questo lunedì 21 gennaio 2019 a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film drammatico Ultimo tango a Parigi, prodotto nel 1972 con la regia di Bernardo Bertolucci il quale ha scritto il soggetto e curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Franco Arcalli mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Gato Barbieri e la scenografia è stata confezionata da Ferdinando Scarfiotti. Nel cast sono presenti grandissimi attori di spessore come nel caso di Marlon Brando, Maria Schneider, Jean Pierre Leaud, Massimo Girotti, Maria Michi, Giovanna Galletti e Catherine Allegret. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ULTIMO TANGO A PARIGI, LA TRAMA DEL FILM

Nella Parigi del secondo Novecento vive un americano di mezza età di nome Paul. Per lui questo è un periodo particolarmente difficile in quanto la sua amata moglie è tragicamente morta suicidandosi per un motivo ancora sconosciuto a lui e gli stessi investigatori. La vita sembra non avere più alcuna ragione di essere tant’è che lo vede esclusivamente intento nel portare avanti l’albergo che gestiva con la moglie e che a quanto pare è l’unica cosa che conta. Un giorno mentre si reca in un appartamento per visionarlo in quanto desideroso di andare a vivere in una casa più piccola fa la conoscenza delle ventenne Jeanne che a sua volta si era trovata lì per visionare dal vivo quella soluzione immobiliare di cui gli aveva parlato un caro amico. I due nemmeno fanno a tempo nel conoscersi che scatta una irrefrenabile passione che li porterà immediatamente nell’avere un travolgente rapporto sessuale. Ha inizio così una relazione piuttosto complicata fatta soltanto di tanto sesso e nessuna conoscenza tant’è che non si sono dette neppure i rispettivi nomi. Tra l’altro Jeanne, figlia di un noto colonnello dell’esercito francese, è anche fidanzata con un regista con il quale sta girando un film. La donna perde completamente la testa per Paul il quale però sembra essere ancora troppo legato alla sua defunta per poter pensare ad una nuova storia d’amore. Tuttavia con il passare del tempo Paul rivaluterà la cosa nonostante i circa 25 anni di età di differenza ma purtroppo sarà troppo tardi in quanto Jeanne ha perso ogni interesse per lui. La loro storia d’amore peraltro avrà un epilogo drammatico.

