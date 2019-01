Uomini e Donne / Gemma e Rocco, lite e insulti: “Sei una donna tirchia, ipocrita e opportunista” (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne inizia, come di consueto, con una nuova puntata del trono Over e con un’agguerrita Gemma Galgani al centro dello studio. Parte subito lo scontro con Tina Cipollari che, a suo dire, rovina ogni suo momento e conoscenza nello studio di Canale 5. Le due si scontrano duramente e la Galgani arriva a dirle “La mummia sei tu, perché sei antica dentro e fuori. Tu non mi conosci, le tue parole valgono meno che niente”. Tina, però, replica a tono “Non è vero che gli uomini non ti vogliono per colpa mia. Io ti descrivo per come sei e tu sei proprio così”. Lo scontro va avanti per un po’, poi è il momento di far entrare in studio Rocco Fredella che fa il suo ingresso senza neppure salutare Gemma ma baciando, invece, proprio la Cipollari. Finito con Tina, Gemma però litiga proprio con Rocco.

GEMMA E ROCCO, DURA LITE IN STUDIO: VOLANO INSULTI!

A Uomini e Donne inizia tra Gemma Galgani e Rocco Fredella una dura lite, durante la quale volano parole forti. Il cavaliere è una furia e dichiara: “Tu sei una mente contorta, una persona vittima del suo stesso personaggio. – e ancora – Tu hai trovato una persona vera come me e mi hai fatto passare per quello che non sono. Io sono stato al tuo cospetto per 3 mesi, ho cercato di farti innamorare in ogni modo ma tu sei opportunista, ipocrita, tirchia. In più sei una donna che si approfitta delle condizioni degli altri”. L’idea di Gemma è però ben diversa “Sei la persona più falsa che ho conosciuto in questi 10 anni”. Maria De Filippi, però, interviene e dichiara ai due, che si sono ormai lasciati “Non è un po’ tutto inutile questo?” ma la lite non si frena.

