Uomini e Donne / Scelte dei tronisti in prima serata: svelate date e novità (Trono Classico)

Tutto è quasi pronto per le scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Come è ormai ben noto ai telespettatori, quest’anno la modalità con la quale i tronisti faranno la loro scelta è molto diversa, in quanto questa non avverrà in studio bensì in un castello e in prima serata. Maria De Filippi ha svelato, in una recente puntata di Uomini e Donne, che nell’ala principale del castello ci sarà il tronista con tutta la sua famiglia e i suoi amici; le altre due ali saranno invece occupate da una corteggiatrice in compagnia dei propri cari. Il tronista dovrà prima comunicare la sua decisione alla non scelta e poi inviare un biglietto a colei che lo è. Starà poi a lei decidere se presentarsi o meno in base a a quale sia la sua risposta. Queste, quindi, le modalità della scelta, ma la domanda rimane: quando andranno in onda? Finalmente arrivano novità anche su questo.

SCELTE IN PRIMA SERATA IN ONDA DI VENERDI’

Le indiscrezioni parlavano della messa in onda a febbraio e gli ultimi dettagli confermano. Come svela DavideMaggio.it, Uomini e Donne in prima serata andrà in onda nella serata del venerdì, a partire da febbraio. Ciò ci fa intuire che le date scelte per la messa in onda della scelta saranno venerdì 15 e 22 febbraio e venerdì 1 marzo. Ciò vuol dire che la prima serata di Uomini e Donne andrà a scontrarsi on la seconda edizione di Sanremo Young su Rai1, con i nuovi episodi di The Good Doctor su Rai2 e con Italia’s Got Talent in onda su Tv8 e Sky Uno. Alla scelta saranno presenti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. Alla guida di questi appuntamenti serali ci saranno Giulia De Lellis, Gemma Galgani, Valeria Marini e Anahi (nella veste di stylist).

