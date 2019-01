Walter Nudo e Manuela Arcuri/ Foto, una reunion che fa sognare i fan di Carabinieri: revival in arrivo?

Sono passati ormai quasi venti anni dal loro momento ne I Carabinieri ma è vero anche che è come se fosse ieri, almeno per i fan della fiction che adesso sperano davvero che lo show di Canale 5 possa tornare. Dopo il revival de La Dottoressa Giò, altre serie di successo delle reti del Biscione potrebbero tornare in onda e l’incontro tra Manuela Arcuri e Walter Nudo, largamente documentato sui social proprio nelle scorse ore, non ha fatto altro che agitare le acqua. I rumors dei primi minuti hanno poi lasciato spazio alla consapevolezza che i due si siano incontrati per caso e che niente ha a che fare con il possibile revival della serie. In particolare, lo stesso Walter Nudo nelle sue storie, mostrando Manuela Arcuri, scrive: “Allora ragazzi, siamo a Roma. Si gira e si incontrano vecchi amici” e la Arcuri ha rilanciato: “Ciao, come va? Che bel incontro che ho fatto. Molto bello! Menomale”.

UN INCONTRO CASUALE O REVIVAL IN ARRIVO?

Come se non bastasse, il secondo attore della reunion di Manuela Arcuri e Walter Nudo si è poi spostata sulle storie dell’attrice scrivendo: “Non potete sapere con chi sono a pranzo! Siete pronte? Tanta roba! Mio marito chiacchiera… fallo chiacchierare!”. In questi ultimi anni, Manuela Arcuri ha messo un po’ da parte le fiction e la recitazione per dedicarsi alla vita privata e al suo bambino mentre Walter Nudo, dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip 3, è rimasto a Roma per andare incontro ai suoi impegni in tv e in giro per serate. Per il momento proprio questo l’ha portato all’incontro casuale con la Arcuri, ma se proprio il successo della loro reunion fosse la chiave di un possibile ritorno in coppia in tv? I fan lo sperano ma la conferma ufficiale è ancora lontana dall’arrivare, semmai arriverà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA