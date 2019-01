Adrian, Adriano Celentano/ Anticipazioni e diretta seconda puntata 22 gennaio: chi sta cercando l’orologiaio?

Si balla a ritmo di Rock nella prima parte di Adrian, la serie evento che Canale 5 ci ha regalato nella prima serata di ieri. La prima parte è affidata al teatro, sotto la guida di Nino Frassica e l’immancabile Francesco Scali. Nelle vesti di due sedicenti frati, i due selezionano le persone che potranno accedere all’Arca. Dopo le prime gag un po’ sottotono, Natalino Balasso ruba la scena con uno dei suoi nuovi personaggi e si lancia in un dibattito fra politica, sicurezza e qualche frecciata al mondo della televisione, con le sue contraddizioni e assurdità. Il monologo regala un’aria frizzante in attesa della grande entrata di Adriano Celentano, che strappa applausi e standing ovation. L’arrivo del cantautore conclude la presentazione con pochi elementi vincenti, fra cui il richiamo all’acqua che ha fatto da contorno al suo più celebre Rockpolitik.

Il concerto di Adrian

Adrian – La serie evento ci introduce con la sua animazione futuristica un riassunto pieno d’azione che ci spiega la rivoluzione del nuovo mondo. Al centro consumismo e potere, che semina morte, distruzione e indifferenza. Con un grande salto temporale, scopriamo la nuova civiltà del 2068 e cosa potrebbe accadere nei sobborghi di una futuristica Milano, dove un unico poeta sovversivo e pericoloso cerca di mettere in guardia l’umanità dalla prossima minaccia. Al fianco dell’eroe la seducente e voluttuosa Gilda, compagna di vita che introduce il personaggio di Claudia Mori. Poco dopo, Adrian assiste a un raid delle forze speciali che con la scusa di misure di sicurezza contro il terrorismo deportano un’intera famiglia. L’orologiaio dubita così della versione che verrà data dai piani alti in merito a quanto accaduto. Un losco potente nel frattempo organizza una nuova operazione in occasione del concerto di fine anno, mentre Gilda seduce ancora una volta Adrian. Durante il live di Johnny Silver, sulle note di “Tutto scorre” dei Negramaro, la situazione degenera e una donna viene presa di mira da alcuni malintenzionati. Alo scoppio di una rissa fra i presenti, le forze speciali intervengono per disperdere i facinorosi. Adrian invece viene invitato dalla star a salire sul palco, dove si esibisce con la sua “Vorrei sapere”. Il successo ottenuto supera quello dello stesso Silver, ma attira anche gli occhi dei potenti sull’orologiaio. Dopo un’inutile ricerca delle autorità, il Consiglio dei Saggi decide di avvisare la Mafia International di Napoli dell’esistenza del sovversivo. A capo dell’organizzazione, il Dissanguatore dimostra di essere senza scrupoli facendo picchiare e uccidere un vecchio che contesta la sua autorità. Adrian invece dà dei preziosi consigli ad un giovane innamorato, riuscendo a permettergli di conquistare la ragazza che ama con una delle sue poesie fatali.

Adrian, anticipazioni puntata 22 gennaio

Gli sforzi dei federali e delle autorità continueranno a essere sempre più intensi: dove si nasconde l’orologiaio? Adrian per ora non teme nulla e ha preferito non nascondersi come un criminale, ma di rimanere nell’unico posto sicuro: alla luce del sole. La musica però potrebbe cambiare per il tornitore, soprattutto quando scopriremo chi sono i famosi amici che lo stanno cercando. L’esibizione di Adrian e le sue parole durante il concerto infatti sembrano aver colpito un gruppo di cittadini, pronti a schierarsi dalla sua parte. Si sono esposti però un po’ troppo, visto che i volantini non faranno altro che attirare l’attenzione delle forze speciali. Adrian può anche mettere a rischio la sua vita, ma cosa farà quando scoprirà che altri dovranno pagare per la sua fuga? Nel frattempo, il Consiglio dei Saggi diventa sempre più preoccupato: l’orologiaio non è l’unico pericolo in circolazione, visto che un gruppo sovversivo è pronto a sfidare il potere.



