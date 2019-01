ADRIAN/ Perchè è finito presto? Adriano Celentano, apparizione lampo poi il Tg: cosa c’è dietro?

La prima puntata di Adrian, il cartoon ideato e diretto da Adriano Celentano, era stata preceduta da molti rumors, voci e indiscrezioni che mettevano persino in dubbio la presenza del Molleggiato al Camploy di Verona. Dopo la messa in onda, tuttavia, sembra esserci più confusione di prima. Intorno alle 23:15, infatti, tutto era finito e addirittura dopo pochi minuti andava in onda il telegiornale della mezzanotte, nonostante le guide tv, anche quella di Mediaset, indicasse appunto nelle 24:00 l’orario del termine del programma. Ma non è tutto, perché le prime immagini arrivate da Verona, che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata del cartoon, ci hanno mostrato uno sketch poco comprensibile, e anche poco comico, di Nino Frassica. Interrotto dall’arrivo sul palco di Natalino Balasso, che, dopo aver scherzosamente deriso il pubblico presente per aver pagato un biglietto per non vedere Adriano Celentano, visto che si diceva appunto che non sarebbe stato presente, è stato a sua volta interrotto: dall’arrivo del Molleggiato.

ADRIAN FINISCE PRIMA, UNA SCELTA STUDIATA?

Dopo ovazioni da parte del pubblico, Adriano Celentano ha scambiato poche parole con Balasso, ha chiesto di poter bere dell’acqua, scena che lo contraddistingue in tv da un po’ di anni, dopodiché è uscito di scena, letteralmente da una porta laterale del palco, seguito da Balasso ed è iniziata la prima puntata di Adrian. Il Molleggiato non si è più visto, dato che la trasmissione è “finita” insieme all’episodio del cartoon. Dopo una pausa pubblicitaria sono state solo mostrate delle immagini relative a delle “prove” effettuate al Camploy. L’uscita di scena di Celentano era prevista? È stata una mossa studiata per far continuare a parlare della sua “assenza”? Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e che spiegherebbe anche perché i tempi della messa in onda si sono notevolmente ridotti rispetto al previsto? Probabilmente la risposta l’avremo solo con la messa in onda della seconda puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA