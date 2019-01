Alessandro Cecchi Paone, la frecciatina alla Parietti/ Mattino5: “Ken italiano? Sei un po’ come Alba”

A Mattino 5 si parla di ritocchini e di chirurgia estetica più o meno riuscita. In studio prendono posto, tra gli altri, anche il Ken umano Angelo Sanzio e Alessandro Cecchi Paone. Proprio uno scambio di battute tra i due diventa una frecciatina ad una terza persona, non presente, e volto noto al pubblico della televisione e presto opinionista de L’Isola dei Famosi 2019, ovvero Alba Parietti. E’ proprio Cecchi Paone a punzecchiare la collega spingendo anche Federica Panicucci a intervenire. La conduttrice parla di Sanzio e della sua voglia di fare già un lifting adesso che deve ancora compiere trent’anni ma Cecchi Paone gli fa notare: “Ma cosa devi liftare se sei tutto tirato”. Il problema nasce quando Sanzio parla di alcune sfere di acqua “che si mettono nei vasi” che gli escono dalla bocca e forse per via di un prodotto che ha nel volto.

LA FRECCIATINA DI CECCHI PAONE AD ALBA PARIETTI

Alessandro Cecchi Paone a questo punto rilancia: “Tu hai le sfere di acqua nelle labbra? A me sembra sempre più simile alla Parietti” e la Panicucci lo bacchetta subito: “Alba è una bellissima donna”. E il conduttore rilancia: “Era un complimento, Alba è bellissima con quei labbroni”. Lo stesso Angelo Sanzio si dice felice di questo paragone perché la Parietti è una bellissima donna. La Panicucci manda in onda una serie di foto che mostrano Angelo anche prima del trucco o di alcuni interventi più invasivi e ancora una volta è Cecchi Paone che interviene: “Devo dire che è molto intelligente e informato, mi complimento con lui”. Sicuramente il Ken italiano sa bene che questo potrebbe essere un punto di non ritorno ma è un po’ come la storia del fumo, tutti sanno che fa male ma il fumatore non si arrende a questo. Lui conosce anche la differenza tra persona e personaggio e per questo nei selfie si mostra “acqua e sapone”.

