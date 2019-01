Amici 2019/ Marco Alimenti dice addio alla scuola? Discussione tra i prof: ultima possibilità per lui

Animi molto accesi nella scuola di Amici 18. Nello speciale di sabato scorso, Timor Steffens ha deciso di eliminare Marco Alimenti, scatenando una serie di conseguenze alquanto inaspettate. La puntata di Amici andata in onda ieri su Real Time ha infatti svelato che gli allievi hanno deciso di protestare contro la decisione di Timor, chiedendo che venga riconosciuto al ballerino – come a tutti gli allievi – il diritto allo studio. Per questo, hanno tappezzato la scuola di cartelloni di protesta con tanto di hashtag “Fammi studiare” e maglie con le stesse parole. I ragazzi hanno infine chiesto il supporto della maestra Veronica Peparini, che si è schierata da subito dalla parte di Marco e che ha promesso loro di convocare una riunione con gli altri professori in modo da comprendere la loro posizione in merito a tutta la vicenda.

CONTINUA LA DISCUSSIONE TRA I PROF PER MARCO ALIMENTI

Nella nuova puntata di Amici 18 in onda su Real Time, il pubblico continuerà ad assistere alla discussione tra i professori. Veronica Peparini ha dalla sua parte Alessandra Celentano che, nonostante non rinneghi la sua idea sul poco talento di Marco Alimenti, ritiene che tutti abbiamo diritto a fare lezione con ogni professore. Veronica trova però contro Rudy Zerbi e, a quanto pare, anche Alex Britti. “Voi ragionate da professionisti, ma qui bisogna essere professori” motiva Alessandra Celentano. La discussione continua e la posizione di Marco Alimenti nella scuola è sempre più in bilico. Il ballerino avrà comunque la possibilità di esibirsi nuovamente per Timor per fargli cambiare idea ma, vista la sua posizione netta, sarà difficile che il ballerino riprenda la sua maglia qualora gli altri professori decideranno di impedire la sua eliminazione definitiva.

