Andy Luotto a Vieni da me/ “Sono un cuoco che porta la cucina del Sud in tour”

Puntata ricca di ospiti quella di Vieni da me trasmessa oggi, martedì 22 gennaio. Dopo i toccanti ricordi di Lory Del Santo e la lacrime di Dino Abbrescia per il figlio Nico, Caterina Balivo conclude l’appuntamento sfogliando l’album di famiglia di Andy Luotto. Nato a New York da genitori italo-americani. Quando arriva in Italia, non conosce bene la lingua, ma la passione per la cucina è lo strumento per inserirsi preso nel nostro Paese. Istrionico, creativo e amante dell’arte, Andy Luotto riesce a trovare il suo posto nel mondo dello spettacolo. Negli anni, però, ha deciso di seguire la sua passione per la cucina diventando un cuoco. “Oggi si fanno chiamare tutti chef e io devo capire che fine hanno fatto i cuochi” – scherza Andy Luotto che, oltre ad insegnare cucina, porta in tour la sua arte culinaria – “sono in tour europeo per la regione Puglia. Portare i prodotti italiani in giro per il mondo, specialmente quelli meridionali perchè adesso, chiunque vuole fare questo mestiere, deve avere per forza avere a che fare con il Meridione e ne vado fiero”, dice Andy Luotto. “Per forza non direi”, aggiunge la Balivo e Luotto spiega: “per forza perchè in cucina servono olio d’oliva, agrumi”. “Anche la Liguria ha l’olio d’oliva”, aggiunge ancora la Balivo. “Sì, ma la quantità di prodotto che si produce al Meridione è straordinaria”.

ANDY LUOTTO: “NO ALLA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA CUCINA”

Andy Luotto non potrebbe essere più felice della sua passione per la cucina e per avere la possibilità di portare le tradizioni culinarie italiane in giro per il mondo. Il cuoco, però, dice no alla spettacolarizzazione della cucina in tv. “Oggi, i ragazzi, vengono da me e dicono: ho pensato di fare questa ricetta. Io dico no: prima impara a pulire la verdura, sfilettare il pesce, tagliare la carne e vengono imbevuti da tanta roba televisiva che non è giusta perchè come prima cosa la cucina è tanta fatica”, spiega Andy Luotto. Tra una famiglia borghese, una famiglia con dei bambini e un contadino, Andy Luotto, se potesse scegliere, cucinerebbe per un contadino “perchè conosce la terra, i prodotti e non puoi prenderlo in giro”, aggiunge ancora il cuoco, orgoglioso della sua arte.

