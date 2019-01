Armando Incarnato e Noel Formica/ Uomini e Donne: la coppia smascherata, il cavaliere vuota il sacco

Armando Incarnato e Noel Formica sono i protagonisti della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su canale 5. Al centro del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 ci saranno Armando Incarnato e Noel Formica che, con la oro frequentazione, stanno facendo discutere. Nelle precedenti puntate del trono over, il cavaliere e la dama hanno sempre negato di avere una storia. I due, infatti, hanno sempre dichiarato di vedersi solo a Roma in occasione delle registrazioni. Tuttavia, Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno mai creduto alla loro versione. Gli opinionisti, ma anche il pubblico della versione senior di Uomini e Donne, infatti, sono sempre stati convinti che tra i due ci sia molto di più di una semplice frequentazione. La verità verrà a galla proprio nella puntata odierna. Di fronte ai numerosi attacchi, infatti, il cavaliere deciderà di vuotare il sacco raccontando la sua verità sulla storia con Noel.

ARMANDO INCARNATO E NOEL FORMICA: LA COPPIA SMASCHERATA A UOMINI E DONNE

Di fronte alla poca chiarezza di Armando e Noel, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di non richiamarli. Tuttavia, Maria De Filippi, nella puntata odierna, annuncerà che Armando ha chiamato la redazione per raccontare la verità. Il cavaliere, così, confesserà che con Noel ha avuto una vera e propria relazione. I due, infatti, si vedevano a Napoli e Pescara. Il cavaliere, inoltre, aggiungerà come Noel non abbia mai voluto raccontare della loro relazione. Armando, inoltre, spiegherà di avere il sospetto che la dama abbia intrattenuto anche una relazione con un altro uomo. Dichiarazioni forti, dunque, quelle di Armando che, dopo tante polemiche, ha deciso di raccontare tutto per non prendere in giro nessuno.

