ATTACCO AL POTERE 2/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Aaron Eckhart (oggi, 22 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE MORGAN FREEMAN

Il film Attacco al potere 2 va in onda su Italia 1 oggi, martedì 22 gennaio 2019, alle ore 21.25. Si tratta di una pellicola d’azione che è stata prodotta da una collaborazione tra Stati Uniti, Regno Unito e Bulgaria nel 2016. Diretto da Babak Najafi, mentre nel cast sono presenti gli attori Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Alon Abutbul, Angela Bassett, Waleed Zuaiter, Robert Forster e Melissa Leo. Il titolo del film in lingua originale è London Has Fallen. Un cast d’eccezione per questo fantastico film d’azione, carico di tensione e colpi di scena. Di ritorno dal primo capitolo, Attacco al potere – Olympus Has Fallen, ritroviamo il protagonista Mike Banning interpretato da Gerald Butler. Butler è noto soprattutto come attore, ma attivo anche come produttore, è famoso per titoli di enorme successo, come Tomb Raider: La culla della vita (2002), Il fantasma dell’opera (2004), 300 (2007), P.S. I Love You (2007), La dura verità (2009) e Giustizia privata (2010). Ma adesso, ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTACCO AL POTERE 2, LA TRAMA DEL FILM

Dopo gli eventi avvenuti in Attacco al potere, gli Stati Uniti stanno vivendo un istante di pace, durante i quali i protagonisti cercano di portare avanti la loro vita al meglio, dedicandosi a se stessi e dimenticando ciò che è accaduto. Mike Banning si sta preparando infatti a diventare padre, quando la morte improvvisa del Primo Ministro inglese James Wilson sconvolge la tranquillità di tutti. Durante il funerale, nonostante gli altissimi livelli di sicurezza intorno alla cattedrale nella quale avviene la celebrazione, si scatena un massacro portato avanti da mercenari sconosciuti. Tocca nuovamente a Banning cercare di ristabilire l’ordine e mettere momentaneamente da parte la vita privata per riportare l’Inghilterra alla pace, contro un nemico spietato e pronto a tutto pur di generare altra violenza. Un film ad alta tensione, tristemente attuale e ricco di scene d’azione mozzafiato.

