Carmen Di Pietro contro la madre Emma/ Nuovo scontro a Pomeriggio 5? “Abbandonata per un uomo più giovane”

Carmen Di Pietro torna a scontrarsi con la madre Emma nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata in onda oggi, martedì 22 gennaio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non accetta la relazione tra la mamma e il suo compagno, un uomo più giovane. La signora Emma, infatti, ha 72 anni mentre l’uomo che le ha ridato la fiducia nell’amore 43. Carmen Di Pietro, tuttavia, sostiene che ad infastidirla non è il fatto che la mamma abbia una storia con un uomo più giovane, ma la scelta della signora Emma di dedicarsi di più alla propria vita privata togliendo a lei del tempo prezioso. L’ultimo scontro tra Carmen Di Pietro e mamma Emma è avvenuto nel salotto di Domenica Live. A Barbara D’Urso, la Di Pietro ha spiegato: “Non è che dico a mia mamma che non deve frequentare una persona perché ci sono anni di differenza. Io non vedo niente di strano se lui o lei è più grande. Mia mamma mi ha abbandonata, io come figlia mi sento abbandonata. Avevo una mamma che nel momento del bisogno c’era. Ora chiamo mia mamma e lei purtroppo non mi risponde al cellulare. Oppure risponde dopo tre ore”.

CARMEN RUSSO E MAMMA EMMA: NUOVO SCONTRO O PACE?

Nuovamente nel salotto di Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro e la madre Emma troveranno il modo per siglare la pace o torneranno a scontrarsi? Per le dichiarazioni dette contro la mamma, Carmen Di Pietro è stata criticata non solo dal popolo dei social. Durante la sua ultima partecipazione a Domenica Live, infatti, Karina Cascella e Riccardo Signoretti l’hanno accusata di non accettare la relazione della madre solo perché non ha più la nonna che si occupa dei nipoti. La Di Pietro ha rimandato al mittente tutte le accuse ribadendo la sua preoccupazione per la madre che, per lei, era sempre presente. Cosa accadrà, dunque, ai microfoni di Barbara D’Urso? Mamma e figlia avranno trovato un punto d’incontro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA