Cascina Faletta 1881, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti/ A Casale Monferrato cucina “innovativa” a km zero

Gusto, sapore e una location da favola sono gli elementi distintivi del ristorante Cascina Faletta 1881, situato a Casale Monferrato. Il ristorante di Elena e Giovanni è uno dei locali che si contenderà il titolo di di miglior ristorante con menu degustazione della zona nella quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda questa sera su Sky Uno. Il locale, un tipico edificio in tufo, si trova in cima a una collina del Monferrato dalla quale è possibile ammirare un panorama incantevole. “Creare, innovare e sperimentare nel rispetto della tradizione”, questa è la filosofia del ristorante Faletta 1881, come si legge sul sito. I piatti nel menù sono tutti realizzati con materie prime a “chilometro zero” tipiche del Piemonte, dalle farine per il pane ai formaggi, ai salumi.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Cascina Faletta 1881: la cucina di Paolo Viviani

In cucina, a vista, c’è lo chef Paolo Viviani. Insieme al suo staff, lo chef di Cascina Faletta 1881 si impegna a garantire agli ospiti un’esperienza sensoriale indimenticabile. Tra gli assaggi che sono degni di nota – secondo il Golosario – l’uovo, rapa e fava e la verza, patate e gorgonzola. Tra i primi si segnalano gli agnolotti nocciole e ricotta o quelli monferrini con biscotto speziato e acqua al parmigiano; gli gnocchi di patate e olive liguri, ragù di coniglio e cipollotto. Tra i secondi spiccano il secreto di maiale iberico e miele all’arancia, e il tataki di salmone primavera. Ottima la selezione di formaggi del territorio prima del Rocher di pane e Nutella e frutti di bosco o del tiramisù ai krumiri. L’ingrediente che manca mai a Cascina Faletta 1881 è il piacere di stare bene.

