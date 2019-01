Fedez / Nuovo Tapiro d’oro da Striscia La Notizia? Da Paranoia Airlines al ritorno a Sanremo

Dopo Lorella Cuccarini, è il turno di Fedez. Nella nuova puntata di Striscia La Notizia, in onda questa sera 22 gennaio, sarà il rapper a ricevere l’ennesima statuetta d’oro. Ad annunciarlo è il profilo Twitter Tv Live, anche se le motivazioni di questa nuova consegna da parte di Valerio Staffelli rimangono, al momento, ignote. Scopriremo nelle prossime ore come mai Fedez si è beccato un nuovo Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia, intanto il rapper è impegnato nella presentazione del suo nuovo lavoro discografico: Paranoia Airlines. A Milano, Fedez ha tenuto una conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, che uscirà venerdì prossimo, 25 gennaio. Si tratta di un lavoro che, come svela Adnkronos, il rapper definisce “sperimentale e introspettivo”, dalle atmosfere “più cupe rispetto al passato”, la cui realizzazione “è stata terapeutica per esorcizzare ansie e paure”.

FEDEZ AL FESTIVAL DI SANREMO?

Nella nuova puntata di Striscia La Notizia, Fedez riceverà un nuovo Tapiro d’Oro. L’indiscrezione corre sul web ma rimane in attesa di conferma dal promo di anticipazione della nuova puntata del tg satirico di Canale 5. Intanto, si parla della possibilità del ritorno del rapper, marito di Chiara Ferragni, al Festival di Sanremo. Un quesito al quale Fedez ha risposto proprio nel corso della conferenza stampa tenutasi a Milano. “Io a Sanremo? Ci andrei pure, ma mi ca*o sotto e me la vivrei molto male”, ammette il rapper, che ricorda “ci sono stato, quando ho accompagnato Lorenzo Fragola”. In quella occasione “mi sono visto nei suoi panni e ho pensato che non ce l’avrei fatta”, conclude.

