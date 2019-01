Gemma Galgani/ Uomini e Donne: dagli scontri con Tina Cipollari ai dettagli bollenti della storia con Rocco

Gemma Galgani sempre più protagonista, nel bene e nel male, delle puntate del trono over di Uomini e Donne. La dama continua ad essere al centro di polemiche per i continui scontri con Tina Cipollari. La bionda opinionista continua a puntare il dito contro la Galgani che, a sua volta, si è detta stanca delle continue critiche di Tina. Tra le due, nel corso della puntata del trono over trasmessa il 21 gennaio, è andata in corso una violenta discussione tra le due nel corso della quale non sono mancate pesanti parole. “Tu nei miei confronti hai una disonestà intellettuale“, ha sbottato Gemma a cui Tina ha replicato – “Dici una marea di cavolate, quando ti fanno comodo fai sedere gli uomini e ti fai trattare come uno zerbino e poi quando deve sbarazzarsi di loro cominci a elencare infiniti difetti”. La Cipollari ha così puntato il dito contro Gemma Galgani per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Rocco.

GEMMA GALGANI: I DETTAGLI DELLA STORIA CON ROCCO FREDELLA

La storia tra Rocco Fredella e Gemma Galgani non è finita nel migliore dei modi. Il cavaliere non ha gradito affatto la scelta della dama che ha scelto di chiudere con lui non condividendo alcuni suoi atteggiamenti. Rocco, nel corso della puntata trasmessa il 21 gennaio, ha rivelato alcuni dettagli della storia vissuta con Gemma che non sono passati inosservati. “Sei opportunista, tirchia, vittima del tuo personaggio” ha dichiarato Rocco che ha poi svelato un dettaglio piccante di una sua visita a Torino – “Mi ero portato lo spazzolino e i giochini erotici“. Di fronte a tale rivelazione, Maria De Filippi ha preferito non chiedere ulteriori spiegazioni lasciando correre. Il pubblico, però, si è letteralmente scatenato nei confronti di Gemma che si è ritrovata nuovamente al centro della polemiche. Cosa accadrà, invece, nella puntata odierna?

