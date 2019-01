IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 22 gennaio: i sospetti di Julieta su Prudencio

Come ogni settimana, martedì 22 gennaio, alle 21.25 su Rete 4, torna in onda Il Segreto con una nuova puntata serale. Le vicende degli abitanti di Puente Vejo continuano ad appassionare il pubblico italiano che, dopo aver seguito tantissime e tormentate storie d’amore, stanno seguendo le vicende che coinvolgono Julieta che, dopo essersi perdutamente innamorata di Saul, si è ritrovata a dover indagare sulla sua scomparsa vivendo un matrimonio infelice con Prudencio. Anche la storia degli ultimi arrivati, Isaac e Antolina è ricca di misteri e segreti da scoprire. Cosa accadrà ai due giovani? La loro è una vera storia d’amore o qualcuno soffrirà? In attesa di trovare delle risposte a tutte queste domande, andiamo a scoprire cosa accadrà nella nuova puntata serale.

I SEGRETO, I SOSPETTI DI JULIETA SU PRUDENCIO

Julieta continua a vivere alla villa dove si divide tra i doveri di moglie di Prudencio e la corte di Fernando che ha un forte interesse per lei. La giovane continua ad accettare tutto avendo come obiettivo la scoperta della verità sulla morte di Saul. Prudencio, così, deciso a non destare sospetti nella moglie, organizza un incontro con un presunto testimone. I due si recano all’appuntamento al quale, però, non si presenta nessuno. La cosa genera dubbi nella mente di Julieta che comincia a pensare alla possibilità che Prudencio le abbia sempre mentito e che Fernando non sia affatto il colpevole della scomparsa di Saul. Nel frattempo, insieme a Raimundo, lavora alla “Fondazione Tristan Castro” per aiutare le donne incinte che non hanno l’aiuto di nessuno.

ISAAC TRA ELSA E ANTOLINA

Isaac potrebbe partire per la guerra. Carmelo, così, suggerisce a lui e Matias di corrompere un funzionario dell’Ufficio Reclute perché è l’unica soluzione. I problemi per Isaac, però, non sono ancora finiti. Il giovane, infatti, si ritrova tra Elsa e Antolina. La prima è molto sospettosa nei confronti della seconda e per scoprire qualcosa in più rivolge delle domande a Marcela la cui risposta, però, non fa che alimentare i suoi dubbi. Cosa sta nascondendo, dunque, Antolina la quale decide di aprirsi con Elsa a cui confessa di essere incinta. La domestica, inoltre, dice ad Elsa di aver paura di non potersi più sposare perché ormai disonorata. Nonostante abbia promesso ad Antolina di non dire nulla a nessuno, Elsa rivela la verità a Isaac.



