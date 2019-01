Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast ufficiale: la speranza di Alessia Marcuzzi per la nuova edizione

Il cast de L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai preso forma. Il reality, che sbarca il 24 gennaio in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, ha annunciato tutti i suoi concorrenti. Questa la lista completa con tanto di ‘appellativi’ svelati da Tv Sorrisi e Canzoni: Luca Vismara “Quello di Amici”, Virginia e Victorija Mihajlovic “Le figlie del campione”, Abdelkader Ghezzal “L’ex calciatore”, Taylor Mega “La bellona”, Kaspar Capparoni “L’attore”, Youma Diakite “La modella”, Aaron Nielsen “Il figlio d’arte”, Grecia Colmenares “La telenovelista”, Jo Squillo “La modaiola”, Riccardo Fogli “Il cantante”, Demetra Hampton “L’attrice”, Marco Maddaloni “Il judoka, Sarah Altobello “La showgirl”, Paolo Brosio “Il mistico”, Marina La Rosa “La gieffina”, Alvin “Il reduce”. Questo il cast al quale è quasi certo si aggiungeranno altri nomi, come quello di Jeremias Rodriguez.

I BUONI PROPOSITI DI ALESSIA MARCUZZI

Intanto, Alessia Marcuzzi è pronta e ricca di ottimi propositi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A svelarlo è il settimanale Nuovo Tv, sul quale si legge: “Per questa sua quinta edizione, Alessia spera di regalare a Mediaset un reality da record di ascolti”. D’altronde, l’anno scorso l’attenzione è stata molto forte soprattutto a causa del ben noto ‘canna-gate’ che ha avuto protagonista Francesco Monte. “Stavolta però, lei spera che tutto vada liscio”, si legge ancora sul noto settimanale, anche se, si sà, un po’ di tensione è sempre utile quando si parla di ascolti. Eppure, con un cast come quello svelato, tensioni ed emozioni sembrano essere assicurati. E chissà che qualche primo gossip non nasca anche prima dell’inizio di questa nuova edizione.

