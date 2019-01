Matteo Salvini Vs Francesco Vecchi/ Mattino5, video: “Mi valuta per la spilla della Lega o per i risultati?”

Matteo Salvini è stato ospite speciale di Mattino 5 e di Francesco Vecchi che ha avuto modo di intervistarlo parlando dei temi cari agli italiani come immigrazione e difesa personale e non solo. L’intervista è andata avanti per un po’ e proprio verso la conclusione il Ministro degli Interni ha avuto modo di ribadire il concetto che gli attacchi che gli vengono mossi gli scivolano addosso soprattutto quelli di Roberto Saviano e degli altri “intellettuali” che lo prendono di mira. In particolare, Salvini fa riferimento all’ultimo attacco ricevuto da un professore e che lui stesso ieri ha condiviso sui suoi profili social e che ha sottolineato come chi ha votato per lui sia “cattolico, povero o semi- analfabeta” e il Ministro continua: “Come se essere cattolico o povero fosse una colpa”.

MATTEO SALVINI RISPONDE A FRANCESCO VECCHI

Matteo Salvini continua a lamentarsi degli attacchi ricevuti in questo periodo per ogni minima cosa ed è a quel punto che Vecchi prende la parola e attacca: “L’unico appunto che voglio fargli sul vestiario è la spilletta della Lega che porta sulla giacca, lei è il Ministro di tutti…” e quest’ultimo risponde: “Se vuole metto quella del Milan visto che ieri finalmente abbiamo vinto”. Il battibecco non finisce qua visto che Salvini rilancia subito: “Le faccio una domanda da italiano: ‘lei mi valuta per le spillette e le giacche che metto o per i risultati che garantisco agli italiani in termini di sicurezza?”. Vecchi ribadisce che lo giudica per i risultati ma anche per la sua presentazione visto che ricopre una carica importante ma il suo interlocutore non incassa senza rispondere: “La prossima volta andrò in giro in pigiama”. La diatriba finisce qua e si torna a parlare di politica ma le frecciatine non mancano soprattutto quando il Ministro ammette di non aver visto Adrian ieri sera e spera che questo non gli causi il dover dare le dimissioni. Clicca qui per vedere il video del momento.

