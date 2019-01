Oroscopo Paolo Fox/ Capricorno concreto, gli altri segni? (Previsioni di oggi 22 gennaio 2019)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 22 GENNAIO 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, martedì 22 gennaio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Capricorno ha sempre il desiderio di realizzare qualcosa di concreto, è difficile per i nati sotto questo segno a portare progetti a breve termine. Venere da febbraio sarà nel segno e dice che l’amore è positivo. C’è uno strappo che va ricucito. L’Ariete deve fare attenzione nei rapporti con gli altri, c’è talmente tanta voglia di uscire da situazioni che ormai non hanno più ragione di essere che qualcuno potrebbe anche esagerare. Non si conoscono mezze misure e a volte ci si mette dalla parte del torto nonostante si abbia ragione. Ci sono persone che non possono aiutare il segno a fare ciò che si vuole e le si può annientare soltanto con uno sguardo. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

VERGINE AFFATICATA, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare da vicino i segni da considerarsi né carne né pesce per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 gennaio 2019. La Bilancia deve evitare dei conflitti, spesso piuttosto che discutere infatti preferisce andarsene senza trovare la forza di gestire le situazioni. La Vergine è affaticata e non riesce a gestire le sue emozioni. Forse è il caso di prendersi un momento per vivere le cose con maggiore tranquillità. La fatica troppo spesso si trasforma in stress e rischia di peggiorare le cose. Ci sono due tipi di stress però quello inutile e quello che ripaga, ora non si raggiungono risultati quindi forse è il caso di fermarsi un attimo a riposare. I Gemelli vivono alcuni momenti complicati con i problemi che si preferisce rimandare piuttosto che affidare. Forse ci si sente un po’ troppo nervosi e sarebbe il caso di trovare qualcosa di importante su cui puntare per essere finalmente felici. Attenzione alle persone che creano preoccupazione costante e non regalano la serenità necessaria per vivere meglio il futuro.

TORO AFFATICATO, TOP E FLOP

Voltiamo pagina e analizziamo da vicino i segni che si possono considerare top e flop per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro è affaticato e una Luna dissonante non riesce a fargli vivere le cose come dovrebbe. Ci si sente pesanti e con un po’ di preoccupazione nel gestire le emozioni. Il Leone vive dei problemi di soldi, non riesce ad essere puntuale nel pagare quello che dovrebbe. Questo potrebbe trasformarsi in un problema non da poco e forse è il caso di gestire meglio le economie. Il Cancro vivrà oggi una delle migliori giornate dell’ultimo periodo, domenica poi arriverà anche l’amore. Il Sagittario infatti sta vivendo degli eventi davvero importanti che potrebbero regalare delle emozioni. Chi lavora a disposizione di un’azienda potrebbe dargli un riconoscimento davvero importante. Questo farà guadagnare un salto di qualità anche nell’autostima per cercare di essere più motivati sotto diversi punti di vista.



