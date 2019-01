Oscar 2019, nomination/ Diretta streaming e tv, categorie e candidati: sfida Green Book-Vice?

Oscar 2019, è tutto pronto per la novantunesima edizione del premio cinematografico più prestigioso e antico del mondo. Dopo i Golden Globe 2019, arriva l’evento più atteso: i riconoscimenti conferiti dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), un’organizzazione professionale onoraria, sono i più ambiti e questa edizione può regalare grandi sorprese. Da Vice a Green Book, passando per A Star Is Born e The Favourite: candidati di primo piano che lotteranno per le 24 categorie preposte: chi sarà l’erede di The Shape Of Water di Guillermo Del Toro? Lo sapremo il 24 febbraio 2019, con la cerimonia in programma al Dolby Theatre di Los Angeles. Ma prima conosceremo le nomination, ovvero quali film, attori e registi concorreranno per la statuetta: oggi, martedì 22 gennaio 2019, alle 14.20 verranno annunciate le candidature. Abbiamo, purtroppo, una certezza: l’Italia non sarà rappresentata, Dogman di Matteo Garrone è stato escluso dalla short-list per il miglior film in lingua straniera.

OSCAR 2019: DIRETTA STREAMING E TV

Le nomination verranno annunciate da Kumail Nanjiani e Tracee Ellis Ross, l’evento potrà essere seguito in diretta streaming e tv: appuntamento alle ore 14.15 circa su Sky Atlantic, canale 110 dell’emittente satellitare. In studio ci saranno Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Elena Di Cioccio, conduttrice di Cinepop: verranno analizzate le scelte dell’Academy, chiamata al difficile compito di scegliere quali film sono meritevoli di concorrere al riconoscimento più importante per il mondo del cinema. E in vista del 24 febbraio 2019 sarà possibile dare uno sguardo ai film che hanno recitato un ruolo da protagonista nelle scorse edizioni degli Oscar: il canale 304 si trasformerà in Sky Cinema Oscar, che passerà in rassegna più di novanta film reduci dal prestigioso riconoscimento negli anni passati. Qualche film? Da La forma dell’acqua a Tre manifesti a Ebbing Missouri, da Chiamami con il tuo nome a Blade Runner 2049 passando per l’animazione di Coco, per il jazz e i balli di La La Land, e poi Moonlight – Tre storie di una vita e altri.

