REVENANT – REDIVIVO/ Su TV8 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 22 gennaio 2019)

ALLA REGIA ALEJANDRO G. INNARITU

Il film Revenant – Redivivo va in onda su TV8 oggi, martedì 22 gennaio 2019, alle ore 21.30. Una pellicola storica, western, d’azione e drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2016 dalla 20th Century Fox e diretta da Alejandro Gonzàles Iñàrritu. Del cast fanno parte Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson e Lukas Haas. Nei panni del protagonista Hugh Glass troviamo Leonardo DiCaprio, che ci regala ancora una volta un’interpretazione magistrale con cui si è aggiudicato il suo primo Oscar come Miglior Attore. Al suo fianco troviamo Tom Hardy e Domhnall Gleeson, il primo è noto per film di successo come Warrior (2011), Lawless (2012), Legend (2015), Mad Max: Fury Road (2015), Inception (2010), Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012) e Dunkirk (2017), nonché nella serie televisiva Taboo (2017). Domhnall Gleeson, figlio d’arte dell’attore Brendan Gleeson è un interprete irlandese che ha lasciato il segno negli spettatori soprattutto grazie al ruolo minore avuto nella saga di Harry Potter, ma anche per Anna Karenina (2012), Vi presento Christopher Robin (2017), Questione di tempo (2013) e l’angosciante Ex Machina (2015). In Revenant recita anche il giovane Will Poulter che è stato reso particolarmente famoso dal film per ragazzi Maze Runner – Il labirinto (2014), da Le cronache di Narnia (2010), Come ti spaccio la famiglia (2013) e dalla recentissima puntata interattiva del telefilm Black Mirror, intitolata Bandersnatch (2018). Ecco nel dettaglio la trama del film.

REVENANT – REDIVIVO, LA TRAMA DEL FILM

Hugh Glass, un trapper del XIX secolo, ha il compito di fare da guida a un gruppo di cacciatori del Nord Dakota. Dopo uno spietato attacco da parte di una tribù di Arikara, i nativi locali, rimangono vivi solo Glass, il figlio avuto da una donna di origine Pawnee e un piccolo manipolo di cacciatori. Tentando di uscire vivi da quella situazione si imbattono in un feroce orso Grizzly che aggredisce Hugh lasciandolo in fin di vita. Alcuni dei suoi compagni tentano di abbandonarlo e commettono un crimine che lo tocca nel profondo, tanto che, recuperate le forze, Glass farà di tutto per vendicarsi su quelli che credeva compari di spedizione. Una storia di vendetta, rancore e forza di volontà, in una cornice naturalistica mozzafiato.

