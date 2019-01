ROBERTO DI BELLA CHI E’/ “La ndrangheta si trasmette in famiglia, di padre in figlio” (Liberi di scegliere)

La storia del giudice Roberto di Bella approda in prima serata su Rai1 nel film per la tv “Liberi di scegliere” diretto da Giacomo Campiotti e interpretato dall’attore Alessandro Preziosi. Un film che racconta uno spaccato di società vero dove le storie delle giovani leve della ‘ndrangheta si incrociano con gli uomini di Stato che tendono loro una mano per aiutarli a costruirsi un futuro diverso da quello criminale scritto nel Dna delle loro famiglie. In questa visione di “costruzione di un futuro diverso”, si colloca Roberto di Bella, giudice 53enne che ha dedicato, e continua a farlo, la sua vita alla giustizia minorile. Come giudice si occupa del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria dove sono diversi i reati commessi come ha raccontato a La voce di New York: “In Calabria vengono commessi reati molto gravi. Negli anni abbiamo avuto diversi casi di omicidi, detenzione e porto di armi; abbiamo giudicato minori che hanno commesso estorsioni o che hanno favorito la latitanza di esponenti ndranghetistici. Altri coinvolti a pieno titolo nelle dinamiche delle faide e associative. Questo accade perché la ‘ndrangheta ha una struttura su base familiare e allora c’è spesso una continuità all’interno della stessa famiglia”.

Chi è Roberto di Bella

Roberto Di Bella ha 53 anni e da circa 30 anni è in Magistratura dove si è sempre occupato di giustizia minorile. Dal 1993 è a Reggio Calabria, cinque anni poi trascorsi a Messina fino al ritorno a Reggio dove dal 2011 ricopre il ruolo di Presidente per il Tribunale dei Minori. Una vita dedita e dedicata ai giovani, in particolari a figli della ndrangheta, alle nuove leve che si affacciano nel mondo della criminalità provenendo da famiglie di boss. Il suo obiettivo è quello di offrire loro la possibilità di scegliere, di cambiare vita, di cercare un futuro sereno e diverso da quello delle loro famiglie. Sul suo lavoro presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ha detto: “ho avuto la possibilità di avere uno sguardo privilegiato sul mondo minorile della provincia reggina”. Uno sguardo che l’ha portato a fare un’amarissima riflessione: “ho notato che adesso mi trovo a giudicare i figli di coloro che giudicavo negli anni 90”. La conferma che troppo spesso non è semplice per un giovane, destinato ad un certo tipo di vita, cambiare rotta e puntare su qualcosa di diverso.

“C’è una trasmissione di cultura ndranghetistica da padre in figlio”

Non è facile scappare dalla propria famiglia. Lo sa bene Roberto di Bella che da 30 anni si occupa di giustizia minorile in un territorio, quello di Reggio Calabria, afflitto dalla Ndrangheta. Intervistato da La voce di New York, il giudice ha parlato di una certa continuità nel territorio Reggio, una sorta di passaggio del testimone tra padre e figlio. “Tutti con lo stesso cognome,tutti appartenenti alle famiglie storiche del territorio, più o meno con gli stessi reati, e questo rappresenta una conferma che c’è una ereditarietà. C’è una trasmissione di cultura ndranghetistica da padre in figlio, e ciò viene dimostrato anche dal dato oggettivo che da 70/80 anni ci sono le stesse famiglie sul territorio. Questo è possibile soltanto se c’è questa trasmissione di valori negativi all’interno di esse. In Calabria emerge in modo netto”. Sul futuro di alcuni figli della ndrangheta a Reggio, il giudice è consapevole che la percentuale di salvarli è davvero bassa: “se vivi in quelle famiglie respiri sempre quell’aria, quella cultura ed è anche difficile poterne uscire”. Per il giudice la cosa fondamentale da fare è puntare sull’educazione: “Noi, come Tribunale per i Minorenni, possiamo intervenire quando già ci sono situazioni patologiche. Bisogna invece puntare sull’educazione e sulla scuola”.



